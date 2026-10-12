Datos Clave Sin citación: El chileno no fue considerado para el duelo donde el Crystal Palace remontó y le ganó 3-1 al Nottingham Forest, escalando al duodécimo lugar de la Premier League. Cuidado físico: La decisión del técnico Pierre Sage fue netamente por precaución para no forzar al jugador tras el intenso desgaste en la gira norteamericana con Chile. La fortuna que rechazó: Desde Dinamarca confirmaron que Osorio desechó una astronómica oferta de Arabia Saudita para priorizar su sueño de competir en Inglaterra.

El Crystal Palace logró hacerse fuerte en condición de local este domingo y superó por 3-1 al Nottingham Forest, en un compromiso donde los visitantes abrieron la cuenta antes de que los dueños de casa retomaran el control. Con este resultado, las “Águilas” registraron su segunda victoria en seis partidos y treparon al 12° puesto de la tabla con siete unidades.

Sin embargo, más allá de la valiosa remontada, un detalle acaparó la atención de los seguidores del fútbol chileno: la completa ausencia de Darío Osorio de la convocatoria, quien ni siquiera integró el banco de suplentes en Selhurst Park.

¿Por qué Darío Osorio quedó fuera de la nómina del Crystal Palace?

La marginación del delantero generó especulaciones inmediatas ante su gran arranque, pero el motivo está lejos de ser un castigo táctico o una lesión de gravedad. De acuerdo con información recabada por El Deportivo, la ausencia del seleccionado nacional obedeció a una estricta medida de precaución adoptada por el cuerpo técnico encabezado por Pierre Sage.

El formado en Universidad de Chile venía de sumar una intensa actividad y un desgaste brutal junto a la Selección Chilena en la reciente fecha FIFA de gira por Norteamérica, donde el “Equipo de Todos” enfrentó a Canadá, Estados Unidos y México.

Debido a los largos desplazamientos intercontinentales, Osorio recién pudo reintegrarse a los entrenamientos a la par de sus compañeros el pasado jueves. Ante este escenario, el entrenador optó por otorgarle descanso y evitar cualquier riesgo físico o lesión muscular de cara al exigente calendario de la liga inglesa.

La millonaria oferta de Arabia Saudita que Darío Osorio rechazó

La llegada del chileno al sur de Londres fue uno de los movimientos más destacados del último mercado, impulsado por una política de fichajes altamente exitosa del Midtjylland de Dinamarca, club que acostumbra a desarrollar jóvenes promesas para venderlas a ligas top. Pero su destino pudo ser radicalmente distinto y mucho más lucrativo.

Kristian Bak Nielsen, director deportivo del cuadro danés, reveló en entrevista con el medio Ekstra Bladet que Osorio tuvo sobre la mesa una propuesta económica estratosférica antes de firmar con las Águilas. “Osorio podría haber ganado más dinero en Arabia Saudita. Y probablemente podríamos haber conseguido una cifra ligeramente superior por él”, confesó el directivo.

Pese a los petrodólares de la liga asiática, el atacante priorizó el desafío deportivo. “Para nosotros era más importante que Osorio viera cumplido su sueño. Y que nosotros, como club, pudiéramos enviar a un jugador directamente a la Premier League”, cerró Bak Nielsen, confirmando el total enfoque del chileno en brillar en la élite mundial.