Colo Colo ha tenido una temporada muy lejos de lo esperado. Los albos, que se armaron para pelear el Campeonato Nacional y hacer un buen papel a nivel internacional, no lograron los objetivos que se plantearon a principios de año y ya piensan en la próxima temporada.

Debido al desempeño del equipo durante el 2025, se espera que haya una reestructuración importante en el plantel, por lo que varios futbolistas podrían partir del club.

Reflota interés del exterior por figura de Colo Colo

Uno de ellos es Alan Saldivia, defensor uruguayo del Cacique que estuvo cerca de partir a mitad de año, pero que finalmente se quedó al no llegar a un acuerdo entre las partes involucradas en la operación.

Pese a ello, el zaguero sigue siendo opción en el extranjero y según informó Cooperativa Deportes, desde Brasil y Estados Unidos están observando al jugador e incluso se baraja la opción de un préstamo, tal como se negoció hace algunos meses.

Lo negativo para Blanco y Negro es que la campaña que ha hecho el equipo provocó que sus principales figuras se desvalorizan, por lo que se reducen las posibles ganancias para operaciones futuras.

Alan Saldivia no sería el único: los defensores que podrían dejar Colo Colo

Sin embargo, Saldivia no sería el único defensor que dejaría Colo Colo. Esto porque Emiliano Amor finaliza su vínculo con la institución, y si bien su deseo es continuar en el Estadio Monumental, su posible renovación se verá al término de la temporada.

A ellos se suma Sebastián Vegas, quien se encuentra a préstamo hasta fin de año y todo indica que regresará a Monterrey, club dueño de su pase, por lo que el Cacique deberá reestructurar su defensa de cara al 2026.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo volverá a jugar este lunes 27 de octubre cuando reciba desde las 18:00 horas a Deportes Limache en el Estadio Nacional.

