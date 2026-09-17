Datos Clave Fallecimiento: Deportes Iquique confirmó la muerte de Blanca Cortez Álvarez, madre de Edson Puch. Mensaje: El club envió sus condolencias y apoyo al exfutbolista y a sus seres queridos. Retiro: Puch puso fin a su carrera profesional en julio de 2026 debido a problemas físicos.

Edson Puch atraviesa un doloroso momento familiar. Deportes Iquique confirmó este jueves el fallecimiento de Blanca Cortez Álvarez, madre del histórico exdelantero de los Dragones Celestes y campeón de América con La Roja.

La institución nortina comunicó la noticia mediante sus canales oficiales y acompañó públicamente a quien es considerado uno de sus grandes referentes históricos.

“Como club, enviamos nuestras más sinceras condolencias a Edson, su familia y seres queridos, acompañándolos con cariño y respeto en este doloroso momento”, expresó Deportes Iquique.

El mensaje de Deportes Iquique para Edson Puch

Deportes Iquique manifestó su apoyo a Edson Puch y a su entorno familiar tras conocerse el fallecimiento de su madre. “Les deseamos mucha fuerza y consuelo ante esta irreparable pérdida. Estamos contigo, Edson”, agregó la institución celeste en su comunicado.

La noticia llega poco más de dos meses después de que Puch pusiera término a su extensa trayectoria como futbolista profesional. El exatacante anunció su retiro el pasado 8 de julio, a los 40 años, luego de que los persistentes problemas físicos en su tobillo le impidieran continuar compitiendo al máximo nivel.

Un día después, Deportes Iquique oficializó el cierre de su etapa profesional y destacó el legado que dejó en el club de su ciudad. A lo largo de su carrera, Puch también defendió las camisetas de Huachipato, Universidad de Chile, Huracán, Liga de Quito, Necaxa y Universidad Católica, entre otros equipos.

Con Chile, el iquiqueño integró el plantel campeón de la Copa América Centenario 2016, torneo en el que tuvo una recordada actuación ante México en los cuartos de final.