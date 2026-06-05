Datos Clave El quiebre: El equipo estuvo cinco minutos sin un jugador Sub 21 en cancha. El reglamento: El club es acusado de infringir el artículo 31 del torneo, que exige mantener a un juvenil durante todo el partido. Peligro en la tabla: Si Provincial Osorno denuncia y gana los puntos, sería el único líder de la zona sur.

Santiago Morning poco a poco levanta cabeza en lo deportivo mientras juega la Segunda División Profesional, pero ahora surgió otro dolor de cabeza. El elenco dirigido por Esteban Paredes enfrenta un problema reglamentario luego del empate 0-0 ante Provincial Osorno, disputado el pasado 30 de mayo. Esta insólita situación deja a la escuadra “bohemia” expuesta a una eventual pérdida de puntos.

¿Cuál fue el grave error de Esteban Paredes en Santiago Morning?

En concreto, el “Chago” es acusado de infringir el artículo 31 del reglamento del torneo, que exige mantener durante todo el partido a un jugador Sub 21 en cancha. La norma exige mantener durante todo el encuentro a un futbolista nacido después de 2005, detalle que fue advertido inicialmente por El Mercurio.

El problema se generó en el reciente encuentro ante los toros. En dicho duelo, Joaquín Barrientos cumplía con el requisito y dejó la cancha a los 58 minutos, reemplazado por Carlos Muñoz. Tras eso, corrieron 300 segundos hasta el ingreso de otro Sub 21. Fue Cristóbal Kuljis quien ingresó recién a los 63′, lo que significa que el elenco “bohemio” estuvo cinco minutos sin cumplir esa exigencia obligatoria.

¿Habrá resta de puntos y denuncia de Provincial Osorno?

El medio osornino País Lobo informó que hasta ahora, Provincial Osorno no ha denunciado la falta ante el Tribunal de Disciplina de la ANFP. Sin embargo, en caso de formalizar el reclamo, tendrían todas las de ganar. Cabe destacar que Osorno ya obtuvo tres puntos en la primera fecha porque Rengo no se pudo presentar a jugar.

Una eventual resta de puntos generaría un remezón importante en la tabla. Osorno es líder de la zona sur por ahora, junto a Colchagua, con 18 unidades. Si se le suman tres puntos por secretaría, el elenco taurino sería el único líder de su grupo. Por su parte, el Santiago Morning de Esteban Paredes marcha en la tercera posición con nueve puntos.

El equipo capitalino deberá dejar atrás este problema administrativo y volverá a la acción este domingo, cuando reciba a General Velásquez, a las 15.00 horas en La Pintana.