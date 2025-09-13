Cobresal se impuso por 3-2 a Huachipato en el estadio El Cobre de El Salvador y sigue metido en puestos de clasificación a la Copa Sudamericana 2026, en una nueva campaña interesante de la mano de Gustavo Huerta.

Los Mineros quedaron sextos con 38 puntos, mientras que los Acereros quedaron novenos con 31 unidades, fuera de los lugares internacionales.

⚽ Los goles de Cobresal vs Huachipato por el Campeonato Nacional 2025

Huachipato abrió la cuenta con un tanto de Maximiliano Gutiérrez en los 2 minutos de juego, pero los nortinos igualaron las acciones antes del entretiempo en los 32’ a través de César Munder, esto con un jugador menos, debido a la expulsión de Cristopher Barrera.

La tarjeta roja de José Castro en los Acereros dejó el duelo 10 contra 10. Esto fue aprovechado por los locales, que tomó una buena ventaja con los tantos de Jorge Henríquez (61′) y Diego Coelho (68′).

El último descuento de Huachipato fue de Renzo Malanca en los 84’, dejando con drama los minutos finales, pero sin daño para los dueños de casa.

📋 Resumen de Cobresal vs Huachipato por el Campeonato Nacional 2025