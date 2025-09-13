Cobresal se impuso por 3-2 a Huachipato en el estadio El Cobre de El Salvador y sigue metido en puestos de clasificación a la Copa Sudamericana 2026, en una nueva campaña interesante de la mano de Gustavo Huerta.
Los Mineros quedaron sextos con 38 puntos, mientras que los Acereros quedaron novenos con 31 unidades, fuera de los lugares internacionales.
⚽ Los goles de Cobresal vs Huachipato por el Campeonato Nacional 2025
Huachipato abrió la cuenta con un tanto de Maximiliano Gutiérrez en los 2 minutos de juego, pero los nortinos igualaron las acciones antes del entretiempo en los 32’ a través de César Munder, esto con un jugador menos, debido a la expulsión de Cristopher Barrera.
La tarjeta roja de José Castro en los Acereros dejó el duelo 10 contra 10. Esto fue aprovechado por los locales, que tomó una buena ventaja con los tantos de Jorge Henríquez (61′) y Diego Coelho (68′).
El último descuento de Huachipato fue de Renzo Malanca en los 84’, dejando con drama los minutos finales, pero sin daño para los dueños de casa.
Para saber más del Campeonato Nacional 2025 debes acceder a Al Aire Libre.
📋 Resumen de Cobresal vs Huachipato por el Campeonato Nacional 2025
- Cesar Munder 32′
- Jorge Henriquez 62′
- Diego Coelho 68′
- Cristhofer Mesias 26′
- Jorge Henriquez 48′
- Cristopher Barrera 17′
- Maximiliano Gutierrez 2′
- Renzo Malanca 84′
- Jose Castro 39′
- Mario Briceno 54′
- Jose Castro 49′
- Resumen
- Comentarios
- Alineaciones
- Estadísticas del partido
- Estadísticas de equipos
Pinos
Barrera
Tiznado
Toro
Fernandez
Cespedes
Mesias
Ramirez
Henriquez
Munder
Coelho
- Entrenador
-
0Gustavo Huerta
- Suplentes
-
12Alejandro Santander
-
16Franco Bechtholdt
-
22Aaron Astudillo
-
32Christian Moreno
-
7Cesar Yanis
-
11Andres Vilches
-
21Juan Gaete
Bravo
Gutierrez
Gazzolo
Caroca
Castro
Gutierrez
Sepulveda
Vargas
Briceno
Martinez
Martinez
- Entrenador
-
0Jaime Garcia
- Suplentes
-
25Rodrigo Odriozola
-
13Renzo Malanca
-
2Nelson Guaiquil
-
30Brayan Garrido
-
11Juan Figueroa
-
8Santiago Silva
-
16Luciano Arriagada