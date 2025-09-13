Cobresal se impuso por 3-2 a Huachipato en el estadio El Cobre de El Salvador y sigue metido en puestos de clasificación a la Copa Sudamericana 2026, en una nueva campaña interesante de la mano de Gustavo Huerta.

Los Mineros quedaron sextos con 38 puntos, mientras que los Acereros quedaron novenos con 31 unidades, fuera de los lugares internacionales.

⚽ Los goles de Cobresal vs Huachipato por el Campeonato Nacional 2025

Huachipato abrió la cuenta con un tanto de Maximiliano Gutiérrez en los 2 minutos de juego, pero los nortinos igualaron las acciones antes del entretiempo en los 32’ a través de César Munder, esto con un jugador menos, debido a la expulsión de Cristopher Barrera.

La tarjeta roja de José Castro en los Acereros dejó el duelo 10 contra 10. Esto fue aprovechado por los locales, que tomó una buena ventaja con los tantos de Jorge Henríquez (61′) y Diego Coelho (68′).

El último descuento de Huachipato fue de Renzo Malanca en los 84’, dejando con drama los minutos finales, pero sin daño para los dueños de casa.

📋 Resumen de Cobresal vs Huachipato por el Campeonato Nacional 2025

Primera Division – 2025 DÍA DE PARTIDO 23
Cobresal
13/09/2025 17:30
3
2
Descanso : 1 1
Finalizado
Huachipato
Asistencia de Claudio Sepulveda en el gol.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Renzo Malanca!
Cambio: se retira Maximiliano Gutierrez y entra en su lugar Nelson Guaiquil.
Cambio: se retira Joaquin Gutierrez y entra en su lugar Luciano Arriagada.
Asistencia de Cristian Toro en el gol.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Diego Coelho!
Cambio: se retira Cesar Munder y entra en su lugar Juan Gaete.
Cambio: se retira Jimmy Martinez y entra en su lugar Santiago Silva.
Cambio: se retira Nicolas Vargas y entra en su lugar Renzo Malanca.
Cambio: se retira Mario Briceno y entra en su lugar Juan Figueroa.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Jorge Henriquez!
Amonestación para Mario Briceno.
Cambio: se retira Cristhofer Mesias y entra en su lugar Cesar Yanis.
¡EXPULSADO! – ¡Jose Castro ve la tarjeta roja! ¡Sus compañeros protestan la decisión!
Amonestación para Jorge Henriquez.
Ya en juego el segundo tiempo.
[ +6 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.
Amonestación para Jose Castro.
Asistencia de Jorge Henriquez en el gol.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Cesar Munder!
Amonestación para Cristhofer Mesias.
Cambio: se retira Benjamin Ramirez y entra en su lugar Aaron Astudillo.
¡EXPULSADO! – ¡Cristopher Barrera ve la tarjeta roja! ¡Sus compañeros protestan la decisión!
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Maximiliano Gutierrez!
El árbitro da inicio al encuentro.
Cobresal
4-2-3-1
Jorge Pinos 30
Jorge
Pinos
Cristopher Barrera 17
Cristopher
Barrera
Jose Tiznado 20
Jose
Tiznado
Cristian Toro 3
Cristian
Toro
Vicente Fernandez 15
Vicente
Fernandez
Diego Cespedes 28
Diego
Cespedes
Cristhofer Mesias 13
Cristhofer
Mesias
Benjamin Ramirez 24
Benjamin
Ramirez
Jorge Henriquez 10
Jorge
Henriquez
Cesar Munder 18
Cesar
Munder
Diego Coelho 9
Diego
Coelho
  • Entrenador
  • 0
    Gustavo Huerta
  • Suplentes
  • 12
    Alejandro Santander
  • 16
    Franco Bechtholdt
  • 22
    Aaron Astudillo
  • 32
    Christian Moreno
  • 7
    Cesar Yanis
  • 11
    Andres Vilches
  • 21
    Juan Gaete
Huachipato
4-4-2
Christian Bravo 39
Christian
Bravo
Joaquin Gutierrez 18
Joaquin
Gutierrez
Benjamin Gazzolo 4
Benjamin
Gazzolo
Rafael Caroca 5
Rafael
Caroca
Jose Castro 46
Jose
Castro
Maximiliano Gutierrez 28
Maximiliano
Gutierrez
Claudio Sepulveda 6
Claudio
Sepulveda
Nicolas Vargas 44
Nicolas
Vargas
Mario Briceno 7
Mario
Briceno
Cris Martinez 23
Cris
Martinez
Jimmy Martinez 20
Jimmy
Martinez
  • Entrenador
  • 0
    Jaime Garcia
  • Suplentes
  • 25
    Rodrigo Odriozola
  • 13
    Renzo Malanca
  • 2
    Nelson Guaiquil
  • 30
    Brayan Garrido
  • 11
    Juan Figueroa
  • 8
    Santiago Silva
  • 16
    Luciano Arriagada
9
Faltas Cometidas
6
0
Fuera de Juego
2
49
Posesión de Balón
51
2
Tarjetas Amarillas
2
5
Tiros Fuera
5
10
Tiros a Puerta
10
7
Corners
5
1
Tarjetas Rojas
1
8
Saques de Portería
9
0
Penaltis
0
8
Tiros Libres
0
8
Paradas
7
2
Tiros Fuera 1ª Mitad
1
3
Tiros Fuera 2ª Mitad
3
4
Tiros a Puerta 1ª Mitad
3
6
Tiros a Puerta 2ª Mitad
5
0
Fuera de Juego 1ª Mitad
1
0
Fuera de Juego 2ª Mitad
1
1
Tarjetas Rojas 1ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 2ª Mitad
1
1
Tarjetas Amarillas 1ª Mitad
1
1
Tarjetas Amarillas 2ª Mitad
1
5
Corners 1ª Mitad
1
2
Corners 2ª Mitad
3
0
Posesión de Balón 1ª Mitad
0
0
Posesión de Balón 2ª Mitad
0
7
Faltas Cometidas 1ª Mitad
3
2
Faltas Cometidas 2ª Mitad
3
Últimos enfrentamientos
COB 3 – 2 HUA 13/09/2025
HUA 0 – 1 COB 19/04/2025
COB 0 – 0 HUA 09/08/2024
HUA 2 – 1 COB 09/03/2024
HUA 0 – 2 COB 14/07/2023