Datos Clave Vicente Pizarro sin DT: Rosario Central despidió a Jorge Almirón tras ser eliminado de la Copa Argentina, según César Luis Merlo. Sorpresa total: El exentrenador de Colo Colo consiguió el 62% de los puntos y clasificó a octavos de la Copa Libertadores. Rendimiento del chileno: Pizarro ha disputado 26 partidos, anotado dos goles y entregado una asistencia con los ‘canallas’.

Vicente Pizarro se quedó sin entrenador. De acuerdo a la información entregada por el periodista César Luis Merlo, Rosario Central despidió a Jorge Almirón luego de la derrota ante Estudiantes de La Plata por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina.

El ex DT de Colo Colo arribó al equipo “canalla” en enero de este año y al mando del equipo consiguió más de un sesenta por ciento de los puntos, por lo que su salida generó sorpresa al otro lado de la cordillera.

¿Por qué Rosario Central despidió a Jorge Almirón?

Según reveló la citada fuente, la dirigencia tomó la decisión debido a la eliminación ante Estudiantes de La Plata de la Copa Argentina. La determinación de la directiva de Rosario Central causó extrañeza, puesto que Jorge Almirón cosechó el 62% de los puntos que disputó dirigiendo al equipo.

En el Torneo de Apertura, los rosarinos llegaron hasta las semifinales, instancia en la que se despidieron ante River Plate. En la Copa Libertadores, en tanto, el estratega campeón con el Cacique en 2024 consiguió la clasificación a los octavos de final tras culminar segundo en su grupo.

🚨Rosario Central decidió quitar del cargo a Jorge Almirón.

*️⃣En este semestre que estuvo en el cargo, sacó el 62% de los puntos y los clasificó a octavos de la Copa Libertadores. La decisión se tomó tras la eliminación ante Estudiantes (LP) por Copa Argentina. pic.twitter.com/3i5JibfNRp — César Luis Merlo (@CLMerlo) June 3, 2026

Los números de Vicente Pizarro en Rosario Central

La salida de Jorge Almirón es un duro golpe para Vicente Pizarro, puesto que el volante de 23 años llegó a Rosario Central junto con el DT con el que compartió en Colo Colo.

Desde su arribo a inicios del 2026, el formado en el Estadio Monumental ha disputado un total de 2.229 minutos en 26 partidos, ha convertido dos goles y aportado con una asistencia.

Ahora el mediocampista espera conocer quién será su nuevo técnico, con el cual el elenco canalla enfrentará los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 frente a Corinthians.