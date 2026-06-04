Datos Clave Continuidad confirmada: Gonzalo Belloso ratificó a Jorge Almirón como técnico de Rosario Central tras rumores de salida. Detonante de la crisis: La eliminación en Copa Argentina a manos de Estudiantes detonó la presión por la salida del entrenador. Registro de Almirón: En 27 partidos al mando del canalla acumula 15 victorias, 5 empates y 7 derrotas.

El presidente de Rosario Central, Gonzalo Belloso, ratificó este jueves a Jorge Almirón como entrenador del club a pesar de la creciente presión generada por la eliminación copera ante Estudiantes. En conferencia de prensa, el máximo directivo descartó la salida del estratega argentino y defendió la continuidad del proceso, aunque reconoció que la demanda popular por su cabeza llegó incluso a su propio círculo familiar.

La caída en Copa Argentina encendió todas las alarmas en Rosario: el canalla quedó fuera de un torneo donde el club apostaba por protagonismo, y las redes sociales se convirtieron en un tribunal express contra Almirón. El descontento fue suficientemente masivo como para presionar a la dirigencia, pero Belloso salió a cortar el ruido con argumentos directos.

¿Por qué Belloso no echa a Almirón pese a la presión?

La respuesta del presidente canalla fue contundente: no hay argumento técnico ni institucional que justifique el despido. “No encuentro argumentos para que se tenga que ir Almirón. El único argumento que podría tener es decirles que sí, los hinchas dictaminaron que se tiene que ir, las páginas, las redes, etcétera”, afirmó Belloso. La frase dejó en claro que la opinión pública no es criterio suficiente para tomar decisiones en Rosario Central.

Para graficar la magnitud de la presión, el directivo recurrió a una imagen que generó impacto inmediato: “Hasta mi mamá me pide que eche a Almirón, pero no, nosotros vamos a continuar el proceso que empezamos”. La declaración revela que el pedido de cambio trascendió los círculos futboleros y se instaló en la conversación cotidiana de Rosario.

¿Qué números avalan a Almirón en Rosario Central?

Más allá del golpe en Copa Argentina, el historial del técnico de Vicente Pizarro al mando del canalla ofrece argumentos a su favor. En 27 partidos dirigidos registra 15 victorias, 5 empates y 7 derrotas: un rendimiento que le alcanzó para clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores y llegar a las semifinales del Torneo Apertura, donde fue eliminado por River Plate. Son números que difícilmente sostienen la tesis de un proceso fallido.

Belloso fue explícito sobre lo que espera de las próximas semanas: “Juntaremos a los jugadores, al cuerpo técnico, a todos, para ver qué falta para de nuevo ser campeón”. La hoja de ruta incluye un diagnóstico interno para identificar carencias y reforzar al equipo desde la estructura. En ese contexto, el extécnico de Colo Colo seguirá al mando con el respaldo explícito de la directiva, lo que también despeja el panorama para Vicente Pizarro, el volante chileno que ha tenido continuidad bajo sus órdenes en el canalla.