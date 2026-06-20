Datos Clave Decisión: Gustavo Lema renunció como entrenador de Audax Italiano. Motivo: El DT aclaró que busca “descomprimir” el ambiente tras los malos resultados. Dura derrota: Los itálicos cayeron en su debut en la Copa Chile a manos de Santa Cruz.

Audax Italiano sufrió una dolorosa derrota como local en su debut en la Copa Chile 2026. Los itálicos cayeron por la cuenta mínima ante Deportes Santa Cruz, resultado que trajo serias consecuencias en La Florida.

Esto porque tras el partido, el director técnico Gustavo Lema renunció a su cargo. La decisión fue comunicada por el propio argentino, quien aprovechó de despedirse en conferencia de prensa.

¿Por qué Lema renunció a Audax Italiano?

Gustavo Lema asumió a fines de 2025 en Audax Italiano, donde dirigió los últimos tres partidos del Campeonato Nacional. El DT no solo cosechó tres triunfos, sino que también consiguió clasificar a la Copa Sudamericana 2026.

Sin embargo, este 2026 las cosas no anduvieron como esperaba. Con un irregular rendimiento, los itálicos dijeron adiós al certamen continental en la fase de grupos y también se despidieron en primera ronda de la Copa de la Liga.

En el torneo, en tanto, los floridanos cerraron la primera rueda en el puesto 13º a solo tres puntos de la zona de descenso. La derrota ante Santa Cruz agudizó la crisis del equipo, por lo que finalmente el estratega de 57 años optó por dejar su cargo.

¿Qué dijo Lema tras renunciar a Audax Italiano?

En la conferencia de prensa post partido, Gustavo Lema explicó por qué renunció a la banca de Audax Italiano. “Decidí dar un paso al costado. El gesto fue a la gente que viene y apoya al equipo que, obviamente, espera otros resultados”, dijo de entrada.

“Estoy muy agradecido por lo que me brindó, no solo Audax, sino que el fútbol chileno. Han sido muy respetuosos. Me encantó venir, estar y trabajar, lo hice a gusto. Tenía un grupo de jugadores espectacular, con una entrega y una predisposición y aparte excelentes seres humanos”, agregó.

Por último, el entrenador señaló que “a veces se trabaja y con mucha intensidad y vocación. Te diría que acá en Audax, cada una de las personas que forman el club, ponen el 120%. Pero a veces no sale, y cuando no sale en el fútbol hay que tomar una decisión y descomprimir para que vengan aires mejores”.

Lema dirigió 32 partidos en Audax Italiano y registró 13 triunfos, 7 empates y 12 derrotas.