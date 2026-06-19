Datos Clave El hito: Se convierte en el primer club en la historia del fútbol chileno en poner término a un contrato de concesión con una Sociedad Anónima Deportiva Profesional (SADP) por la vía judicial. Restitución total: La empresa gerenciadora tiene un plazo fatal de 15 días para devolver todos los bienes, derechos, activos, nombre e imagen a la Corporación (los socios). Deuda millonaria: Además de perder el club, la concesionaria fue condenada a pagar una millonaria indemnización por cánones adeudados.

El modelo de las Sociedades Anónimas Deportivas en Chile acaba de recibir el golpe judicial más contundente desde su creación. Lo que parecía una utopía para miles de fanáticos a lo largo del país, hoy es una realidad respaldada por los tribunales de justicia: un histórico y tradicional club nacional logró ganarle el gallito legal a la empresa concesionaria que lo administraba, expulsando a sus cuestionados dirigentes y recuperando el control total de su institución, su escudo y su historia. Se trata de un dictamen que no solo desata la algarabía de una ciudad entera, sino que sienta un precedente legal inédito que ya hace eco en los pasillos de la ANFP.

El renacer del “Almirante”: La justicia devuelve a Arturo Fernández Vial a su gente

El protagonista de esta hazaña institucional es Arturo Fernández Vial. Tras años de profunda crisis, el Primer Juzgado Civil de Concepción acogió la demanda presentada por la Corporación del club, decretando el término oficial del contrato de concesión que mantenía con “Fernández Vial SADP” desde enero de 2018.

Según el fallo, la justicia ordenó a la concesionaria restituir absolutamente todos los bienes y activos al club social en un plazo máximo de 15 días. Pero el castigo no termina ahí: la SADP fue condenada a pagar más de 22 millones de pesos ($22.209.500) por conceptos de cánones adeudados a la fecha.

Cristian Navarrete, director de la Corporación, no ocultó su emoción tras la resolución: “Acá defendimos la historia, la identidad y el patrimonio de un club con más de 123 años de vida… Hoy no celebramos la derrota de nadie; celebramos el respeto a la legalidad y la historia de miles de vialinos”.

🚨 El Primer Juzgado Civil de Concepción acogió la demanda presentada por la Corporación Arturo Fernández Vial y se da por terminado el contrato de concesión de Fernández Vial SADP, esta última además deberá cumplir con el pago de la deuda contraída por concepto de concesión… pic.twitter.com/DQpoRBL1Lf — Sergio Godoy Acosta (@SGodoyAcosta) June 18, 2026

El descalabro de la SADP que hundió al Vial en el amateurismo

Este histórico fallo no es casualidad, sino el desenlace de una de las peores gestiones administrativas recientes en nuestro fútbol. La concesión, que pasó por manos del empresario Ángelo Castiglione y luego del argentino Adrián Glickman (con Martín Iribarne como gerente), dejó un reguero de deudas intolerables.

El punto más dramático se vivió en 2024, cuando la incapacidad de la SADP para pagar los sueldos del plantel derivó en una lapidaria resta de 12 puntos. Esta sanción administrativa condenó deportivamente al equipo, provocando su doloroso descenso desde la Segunda División Profesional hacia el fútbol amateur (Tercera B, correspondiente a la quinta categoría).

Hoy, mientras el equipo compite dignamente en el grupo Sur de la Tercera B gestionado íntegramente por sus socios, la justicia les ha dado la razón. La Corporación de Fernández Vial no solo recuperó su alma, sino que logró lo que ningún otro club en Chile había podido: demostrar que las Sociedades Anónimas no son intocables cuando incumplen sus compromisos.

Sigue en Alairelibre.cl todas las repercusiones de este histórico fallo y el presente deportivo de Fernández Vial.

Mundial Partidos del Mundial 2026 hoy, viernes 19 de junio: Horarios y dónde ver en vivo en Chile Este viernes nos trae el choque clave de Brasil y el duelo definitorio de Paraguay.

Leer →