Datos Clave Oferta: Krasnodar de Rusia subió su propuesta a 8 millones de dólares netos por Maximiliano Gutiérrez, tras el rechazo a una oferta anterior. Reparto: Independiente recibiría 5 millones y Huachipato 3 millones, además del pago de una deuda de 2 millones que el Rojo mantenía con el club chileno. Total para Huachipato: El club de Talcahuano recibiría 5 millones de dólares en total por la operación, según Radio La Red.

Maximiliano Gutiérrez está cerca de dar el salto a Europa. Según informó Radio La Red, el Krasnodar de Rusia subió su oferta a 8 millones de dólares por el delantero chileno de Independiente de Avellaneda, monto que el club argentino estaría dispuesto a aceptar tras rechazar una propuesta anterior por considerarla insuficiente.

Esto es seguido de cerca por Huachipato, club dueño de una parte del pase del jugador, puesto que recibiría una cifra considerable de dinero de concretarse la operación.

¿Cuál es la oferta de Krasnodar por Maximiliano Gutiérrez?

Hace pocos días, el club ruso había ofertado por Gutiérrez, pero Independiente rechazó la propuesta porque aspiraba a recibir entre cinco y seis millones de dólares netos, monto que debía repartirse con Huachipato, dueño del 50% del pase del chileno.

Ante el rechazo, el Krasnodar subió su oferta a 8 millones de dólares netos, cifra que según Radio La Red el cuadro trasandino aceptaría porque ya llegó a un acuerdo de reparto con Huachipato.

¿Cuánto recibirá Huachipato por Maximiliano Gutiérrez?

A principios de 2026, Huachipato había llegado a un acuerdo con Independiente para enviar a Gutiérrez a préstamo durante toda la temporada, con una opción de compra obligatoria por la mitad de su pase. Ese acuerdo es el que permite repartir los 8 millones de la oferta del Krasnodar.

Según la mencionada fuente, los acereros estarían dispuesto a renunciar a parte de su porcentaje para facilitar el éxito de la operación. Bajo ese esquema, Independiente recibiría 5 millones de dólares y Huachipato 3 millones.

Sin embargo, en la misma mesa de negociación se resolvería otro tema pendiente: Independiente saldaría una deuda de 2 millones de dólares que mantenía con el club acerero. Sumando ambos conceptos, el elenco de Talcahuano recibiría 5 millones de dólares en total por la operación.