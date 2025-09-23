Este martes 23 de septiembre la candidata presidencial de Unidad Por Chile, Jeannette Jara, presentó su programa de deportes y sumó al exfutbolista y comentarista deportivo Rodrigo Goldberg a su comando.

En la oportunidad, y en medio de su apretada agenda de campaña, se dio un breve espacio para hablar de Colo Colo, su otra gran pasión, con Al Aire Libre.

😢Un Centenario para el olvido

el gran hito de Colo Colo en este 2025 era su Centenario. El popular armó la planilla más cara de la historia del fútbol chileno y no consiguió ningún título.

En el Cacique golpeó muy fuerte la tragedia del 10 de abril, día en que fallecieron dos hinchas en la previa del duelo de Copa Libertadores entre Colo Colo y Fortaleza.

Eso también ha marcado el corazón colocolino de Jeannette Jara: “ha sido terrible este año para Colo Colo. Un año que debió ser de aniversario, de celebración, de reconocimiento a una historia tan grande, pero la muerte de dos hinchas tiño de luto a la institución”.

“Los resultados deportivos no los veo con tanta gravedad, entiendo que hay ciclos, que a veces te toca estar en distintas veredas y eso no borra en nada la enorme huella de Colo Colo en el fútbol chileno. Pero la muerte de dos hinchas es demasiado duro, no podemos normalizarlo y menos olvidarlo”, agregó la candidata del PC.

“Uno como hincha siempre quiere ganar, especialmente este año, pero esta situación también es parte de las reglas del juego y no afecta en nada la trayectoria de Colo Colo, la Copa Libertadores, todas las estrellas que tiene”, cerró Jara.

⚪⚫Jara siempre ligada a Colo Colo

Jeannette Jara tiene un amor gigante por Colo Colo y en el Club Social y Deportivo lo saben.

La candidata del oficialismo es fanática y socia del Cacique desde hace años.

Además, la cercanía de la dirigencia del club con el Partido Comunista le ha abierto una puerta a Jara para participar en distintas actividades conmemorativas del club y de fomento del fútbol femenino mientras fue ministra del Trabajo.