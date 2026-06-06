Argentina sufrió un duro golpe a menos de una semana del Mundial 2026: el elenco que dirige Lionel Scaloni perdió a un jugador por lesión a 5 días de que se inicie la cita planetaria, lo que llega a trastocar los planes del campeón del mundo y lo deja con interrogantes de cara al debut frente a Argelia.

Además, la Scaloneta juega este sábado ante Honduras uno de los dos amistosos previos a la Copa del Mundo. Después de esto, seguramente habrá mayor precaución con cada una de las figuras del elenco albiceleste.

¿Quién se pierde el Mundial 2026 en Argentina?

Se trata de Leonardo Balerdi, jugador que sufrió un desgarro en el sóleo de su pierna derecha en un entrenamiento de la Selección Argentina en Kansas City, donde decidió instalarse para afrontar el debut en el Mundial 2026, el que será justamente en esa ciudad.

“¡Ánimo, fuerza y pronta recuperación, flaco!” fue el mensaje de la Albiceleste tras dar a conocer que el futbolista “no podrá ser parte de la nómina” de Lionel Scaloni, por lo que de inmediato se debe buscar un reemplazante.

#SelecciónMayor El defensor Leonardo Balerdi sufrió una lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha y no podrá ser parte de la nómina que jugará la Copa del Mundo.



¡Ánimo, fuerza y pronta recuperación, flaco! 💪🏼🇦🇷 pic.twitter.com/gMZAiS2b2k — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 6, 2026

Balerdi es un defensa que juega en Olympique de Marsella, siendo titular en gran parte de esta temporada.

Sus números:

36 partidos jugador

2.853 minutos disputados

1 gol

1 asistencia

8 tarjetas amarillas

¿Quién será el reemplazante de Leonardo Balerdi en Argentina?

Según dio a conocer la prensa argentina, una de las principales opciones de Leonardo Balerdi en la nómina de Argentina es Marcos Senesi, de buena campaña en Bournemouth de Inglaterra, elenco con el que logró el sexto lugar de la Premier League.

Otras opciones son: Germán Pezzella (campeón del mundo en Qatar 2022), Lucas Martínez Quarta, Zaid Romero y Lautaro Di Lollo.

¿Cuándo juega Argentina en el Mundial 2026?