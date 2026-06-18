Datos Clave Hecho histórico: Estudiantes y futuros colegas del INAF llegaron con lienzos y bombos hasta el principal centro neurálgico de la capital para alentar al referí nacional. El partido: El silbante fue designado por la FIFA para impartir justicia en el duelo entre Canadá y Qatar, correspondiente a la segunda fecha del Grupo B en Vancouver. Premio millonario: Solo por decir presente en el torneo y arbitrar este encuentro de la fase de grupos, el juez ya tiene asegurado un piso mínimo de 105 mil dólares.

El país entero respira fútbol, pero la jornada de este jueves tiene un condimento especial que paralizará a los fanáticos chilenos. Tuvieron que pasar largos 12 años, desde la participación de Enrique Osses en Brasil 2014, para que un silbante nacional volviera a la máxima cita planetaria. Se trata del esperado debut de Cristián Garay en el Mundial 2026. La expectación por ver al árbitro chileno en cancha es tan grande que, a miles de kilómetros de distancia, desató un fenómeno completamente surrealista en el corazón de Santiago: un masivo banderazo en Plaza Italia protagonizado por estudiantes del INAF (Instituto Nacional del Fútbol), quienes llegaron con bombos y pancartas para enviarle todo el apoyo a su colega.

¿A qué hora es el debut del árbitro Cristián Garay en el Mundial 2026?

El histórico estreno del juez chileno en la Copa del Mundo está programado para este jueves 18 de junio a las 18:00 horas de Chile.

Garay saltará al gramado en la ciudad de Vancouver para impartir justicia en el trascendental choque entre Canadá (uno de los anfitriones) y la selección de Qatar. En esta enorme responsabilidad internacional, no estará solo: el equipo arbitral contará con el vital respaldo de los jueces asistentes chilenos José Retamal y Miguel Rocha en las bandas.

¿Cuánto dinero gana el árbitro Cristián Garay en el Mundial 2026?

Más allá del inmenso prestigio deportivo, la participación en la cita planetaria viene acompañada de una retribución económica estratosférica por parte del ente rector del fútbol mundial.

Según reveló el prestigioso periódico británico The Times, la FIFA estableció un espectacular sueldo base de 100 mil dólares (cerca de 93 millones de pesos chilenos) para todos los árbitros centrales que integran la nómina del certamen. A este millonario pozo inicial, se le deben sumar los jugosos bonos por partido dirigido: 5 mil dólares adicionales por cada duelo en la fase de grupos, cifra que se duplica a 10 mil dólares si logran avanzar a las rondas de eliminación directa.

De esta forma, al dar el pitazo inicial en el duelo entre canadienses y qataríes, el juez chileno asegurará al menos 105 mil dólares en su cuenta bancaria. Un premio al esfuerzo, la perseverancia y el sacrificio de más de 15 años de carrera, tal como reconoció el propio Enrique Osses, quien fue el encargado de llamarlo personalmente para darle la noticia de su nominación oficial.

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