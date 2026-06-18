Datos Clave Despido fulminante: La escuadra africana cayó por 5-1 ante Suecia en su debut en Norteamérica, provocando la salida inmediata del técnico Sabri Lamouchi. El salvador: La Federación se movió rápido y contrató al experimentado entrenador francés, bicampeón de África y verdugo de Argentina en el Mundial de 2022 con Arabia Saudita. El duro camino: El nuevo cuerpo técnico tiene la difícil misión de levantar anímicamente al grupo para enfrentar a Japón y Países Bajos, buscando evitar una eliminación temprana.

El Mundial 2026 sigue entregando historias insólitas tanto dentro como fuera de la cancha. Una de las situaciones más locas del certamen la está protagonizando la Selección de Túnez. La dolorosa y escandalosa goleada por 5-1 sufrida ante Suecia en el partido inaugural terminó pasando la cuenta de inmediato, provocando el despido fulminante del técnico Sabri Lamouchi en plena competencia. Para intentar apagar el incendio y obrar el milagro de la clasificación, la federación africana oficializó la llegada del experimentado Hervé Renard. El francés, conocido por su fuerte carácter, no perdió tiempo y en su primer contacto con el plantel soltó una arenga que rápidamente se volvió viral por su inusitada crudeza.

“¿Saben cuánto gastó la gente?”: La cruda arenga de Hervé Renard

Lejos de entregar un discurso diplomático de presentación, Renard (de 57 años) apuntó directamente al orgullo y la responsabilidad de sus nuevos jugadores frente a los hinchas que hicieron el esfuerzo de viajar hasta Norteamérica.

Y es que el primer cara a cara del entrenador con el plantel tunecino en Monterrey fue explosivo: “¿Saben cuánto gastó la gente que viajó acá para venir a alentarlos? ¿Saben lo que pasaría si hoy nos volvemos a casa? ¡Todo el mundo está caliente!”, lanzó el estratega sin anestesia.

Renard, quien dirigió a Arabia Saudita en Qatar 2022 y a la selección femenina de Francia, también apeló a su propia vivencia para motivarlos: “Yo fui despedido y hace unos días estaba sentado frente a mi pantalla mirando el Mundial. No se pueden imaginar lo que se siente. Ustedes tienen la suerte de estar acá. ¡Así que vamos, muchachos!”, exclamó, buscando reactivar a un equipo que quedó anímicamente destruido tras el debut.

El francés reconoció ante la prensa el tamaño de su misión: “Conozco la pasión que rodea a este evento. Eso fue lo que me motivó a venir y es un desafío que no es fácil… Les he dicho que tienen que mantener la cabeza en alto; están aquí para representar a su país”, señaló a AP.

🚨 LE DISCOURS D'HERVÉ RENARD AUX JOUEURS TUNISIENS À SON ARRIVÉE 🇹🇳🦅



« Vous savez ce qu'il se passerait si vous rentriez maintenant au pays ? Tout le monde est en colère.



Là, c'est la Patrie, c'est la Nation. C'est une Coupe du Monde ! Il faut se bouger, les gars ! ON EST… pic.twitter.com/cjTcxyKqDU — Noussour 🇹🇳 (@NoussourTN) June 17, 2026

De durar 70 días en Vietnam a ser el “bombero” de los Mundiales

La carrera de Hervé Renard está lejos de ser convencional, marcada por historias de resiliencia y pasos por destinos exóticos antes de tocar la gloria.

Mucho antes de ser bicampeón de la Copa Africana de Naciones (con Zambia en 2012 y Costa de Marfil en 2015), el francés tuvo un fugaz paso por el fútbol de Vietnam. Según recuerda el medio Báo Dân Việt, Renard dirigió al Nam Dinh en 2004 por apenas 70 días antes de ser despedido, en un periodo donde aún no consolidaba su prestigio internacional.

Hoy, más de dos décadas después de esa turbulenta experiencia asiática, se ha convertido en el especialista ideal para contextos de altísima presión. En 2014 ya había reemplazado al mismo Sabri Lamouchi en Costa de Marfil tras una eliminación mundialista. Ahora, en 2026, asume el desafío como “bombero” en pleno torneo, con el reloj en contra y con la obligación de rescatar a las “Águilas de Cartago” en los complejos duelos ante Japón (sábado 20 de junio) y la favorita Países Bajos, buscando avanzar de fase por primera vez en siete participaciones mundialistas.

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