Datos Clave Decisión histórica: La selección africana marcó un hito sin precedentes al destituir a su director técnico tras haber disputado tan solo un partido de la fase de grupos. El salvador: La federación apostó por la jerarquía de un experimentado entrenador francés, quien asumirá de inmediato el mando de la delegación en territorio mexicano. Tercera aventura: El nuevo adiestrador sumará su tercera Copa del Mundo consecutiva dirigiendo a países diferentes, respaldado por su legendaria victoria ante Argentina en Qatar 2022.

La crisis que remeció los cimientos de la Selección de Túnez tras su humillante debut en el Mundial 2026 tuvo una resolución tan veloz como sorprendente. Luego de escribir un capítulo inédito en la historia de las citas planetarias al despedir a su entrenador, Sabri Lamouchi, con apenas una fecha disputada, la federación africana actuó con urgencia extrema para apagar el incendio. A sabiendas de que se juegan la vida en los próximos dos compromisos, la dirigencia amarró rápidamente el arribo de un “viejo zorro” de los banquillos internacionales: el experimentado estratega francés Hervé Renard, quien aterriza este mismo martes en México para obrar el milagro.

El quiebre en el vestuario que provocó la salida de Sabri Lamouchi

La llegada de Renard responde a una situación de crisis total. La estrepitosa salida de Lamouchi (54 años) no se debió únicamente a la bochornosa goleada 5-1 que sufrieron ante Suecia en Monterrey.

Según revelaron diversas fuentes internacionales, el detonante principal que forzó a la dirigencia a tomar la histórica decisión fueron los graves disturbios ocurridos al interior del vestuario tras el pitazo final. La relación entre Lamouchi, los altos mandos de la federación y los referentes del plantel ya arrastraba una tensión insostenible desde los partidos de preparación, la cual estalló de forma irreversible tras la caída ante los escandinavos, dejando a las “Águilas de Cartago” colistas del Grupo F.

El desafío de Hervé Renard: ¿Cuándo debuta en Túnez?

Ante el caos, la federación apostó a la segura con Hervé Renard. El estratega de 57 años no es ningún novato en estas instancias. De hecho, firmará un registro notable al dirigir su tercera Copa del Mundo al mando de un tercer país distinto: en Rusia 2018 lideró a Marruecos, y en Qatar 2022 hizo historia con Arabia Saudita, orquestando la monumental sorpresa de derrotar por 2-1 a la Argentina de Lionel Messi en el debut de la eventual selección campeona.

El acuerdo, que contempla dirigir por lo que resta de la competencia con opciones de extensión, lo obliga a ponerse el buzo de inmediato. Fuentes de ESPN confirmaron que Renard llegará este martes por la tarde a la concentración en México y liderará su primera práctica nocturna. Para facilitar la transición en este escaso margen de tiempo, la dirigencia ratificó que el exseleccionado Wahbi Khazri, quien fue ayudante de Lamouchi, se mantendrá en sus funciones como asistente principal del nuevo entrenador.

El esperado debut de Renard al mando de Túnez será de máxima exigencia, ya que este sábado 20 de junio enfrentarán a Japón en Monterrey, con la obligación de sumar para no despedirse anticipadamente del certamen.

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