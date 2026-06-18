Datos Clave Fin de ciclo: El actual proveedor técnico de la Selección Chilena, que desembolsa cerca de US$ 3 millones por temporada, no renovará su vínculo que expira a fines de 2026. El sucesor: Todo indica que una firma de origen ecuatoriano, que ya viste a otros combinados sudamericanos y clubes locales, tomará la posta a partir de 2027. Polémica en redes: Una imagen que mostraba un supuesto nuevo diseño generó un intenso debate entre los hinchas, obligando a los especialistas a aclarar la situación de inmediato.

Un verdadero terremoto comercial y de marketing sacudió a Juan Pinto Durán durante esta jornada. Todo indica que el ciclo de Adidas como auspiciador principal de la Selección Chilena tiene los días contados. La noticia del inminente cambio de marca deportiva para “El Equipo de Todos” se esparció rápidamente, pero trajo consigo un fenómeno muy común en la era digital: la viralización de una supuesta y polémica nueva camiseta. La imagen revolucionó a los hinchas en X (ex Twitter) y grupos de WhatsApp, generando un encendido debate sobre la estética de la nueva indumentaria. Sin embargo, ante la confusión generalizada, rápidamente salieron a revelar la verdad detrás del modelo filtrado.

La verdad tras el diseño viral: ¿Es la futura camiseta de Chile?

Apenas se supo que La Roja dejaría la marca de las tres tiras a fin de año, comenzó a circular una imagen con un diseño radicalmente distinto bajo el logo del posible nuevo auspiciador.

Sin embargo, la ilusión (o decepción) de los hinchas tuvo una respuesta rápida. El periodista Rodrigo Hernández, en el programa Los Tenores Mañaneros de Radio ADN, fue categórico al aclarar la filtración que se tomó las portadas.

“Este modelo es un fake. Podemos decir que esta no será la camiseta de Chile”, aseguró el comunicador de manera tajante. Hernández explicó que la marca aún no ha elaborado ningún boceto oficial. “La marca sí, quizás sea un diseño similar, pero no están probando diseños ni que haya sido elaborado por la marca. Eso no, es un cazabobos. No es la futura camiseta de Chile”, sentenció.

La marca deportiva, Marathon, será quien vista a la Selección Chilena🇨🇱 durante los próximo años. pic.twitter.com/EH2BIjdxwM — Chilean Premier League (@AbranCancha8) June 18, 2026

Marathon, la inminente nueva marca de la Selección Chilena

Pero más allá del revuelo por el diseño filtrado, el cambio de proveedor técnico es una realidad que avanza a pasos agigantados. Según reveló inicialmente el periodista Jorge Hevia, y que luego fue refrendado por diversas fuentes, la marca elegida para reemplazar a Adidas a partir de 2027 es la ecuatoriana Marathon.

Las negociaciones, que marcarán el fin de un ciclo de cinco años con la firma alemana, estarían en su etapa final. “Hay negociaciones muy avanzadas, el acuerdo es inminente… Hay un acuerdo de palabra, pero se tiene que refrendar con la firma”, detalló Rodrigo Hernández.

Marathon no es una marca ajena al mercado local ni sudamericano. Actualmente, la firma viste a las selecciones de Ecuador (pagando cerca de US$ 2,6 millones anuales) y Bolivia (US$ 1,4 millones), además de auspiciar a los clubes chilenos Huachipato y Unión Española, y a la selección nacional de rugby, los Cóndores.

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