Datos Clave Qué ocurrió: Un hincha alemán de unos 80 años sufrió un infarto en los accesos del Estadio Azteca. La atención: Personal médico le realizó maniobras de reanimación y fue trasladado a un hospital. Estado en duda: Olé reportó su fallecimiento mientras la SSC capitalina lo dio como estable.

La inauguración del Mundial 2026 quedó marcada por una emergencia que alarmó a los asistentes. Un hincha de nacionalidad alemana, de unos 80 años, sufrió un infarto en los accesos del Estadio Azteca este jueves, durante el partido inaugural entre México y Sudáfrica. Personal médico desplegado en el operativo intentó reanimarlo en el lugar.

El estado del fanático, es por ahora, materia de versiones cruzadas. Según informó Olé, una comunicación de la Sala de Crisis de la Ciudad de México dio cuenta de su traslado al Instituto Nacional de Cardiología y, más tarde, de su fallecimiento. En paralelo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina señaló que el hombre fue llevado a un hospital y se encontraba estable. La autoridad todavía no entrega una versión única y definitiva.

¿Qué pasó en el Estadio Azteca?

Durante la previa del encuentro, videos difundidos en redes sociales mostraron a paramédicos practicando maniobras de reanimación cardiopulmonar cerca de uno de los accesos del recinto, ante la mirada de los hinchas que ingresaban. Hasta ahora no está claro si la emergencia comenzó dentro del estadio o en los alrededores, ni dónde se habría producido el desenlace. Lo que sí indican los reportes es que el hecho no estaría vinculado a incidentes ni disturbios.

La #SSC informa:



Personal de la SSC, en coordinación con los servicios médicos privados al interior del #Estadio, atendieron a un hombre extranjero que sufrió un infarto, el cual fue trasladado a un hospital para su atención médica especializada, donde se reporta como estable. pic.twitter.com/Ey3Ww6DdKP — SSC CDMX (@SSC_CDMX) June 11, 2026

¿Hubo problemas en los accesos?

La jornada inaugural también tuvo complicaciones en los ingresos por la enorme cantidad de aficionados que llegaron al Estadio Azteca, que durante el torneo se denomina oficialmente Estadio Banorte o Estadio Ciudad de México. El recinto hizo historia al convertirse en el primero en albergar tres ceremonias inaugurales de una Copa del Mundo, tras 1970 y 1986.

Por ahora la identidad del hombre no fue difundida y se realizó el enlace con autoridades consulares de Alemania.