Datos Clave Cerró con Racing: Vojvoda es el nuevo entrenador de Racing en reemplazo de Gustavo Costas. Pasado en Chile: Dirigió a Unión La Calera en 2020 y fue opción para La Roja en 2025. Banca de La Roja: La ANFP busca un DT definitivo para el ciclo 2030 y pierde una alternativa conocida.

Juan Pablo Vojvoda es el nuevo entrenador de Racing. El técnico argentino de 51 años cerró su llegada a la Academia para reemplazar a Gustavo Costas en el banco, luego de quedar libre a comienzos de año tras su paso por el Santos de Brasil. La noticia tiene una lectura directa para el fútbol chileno.

La razón es que Vojvoda no es un desconocido para Chile. Dirigió a Unión La Calera en 2020 y figuró entre las alternativas que la ANFP evaluó para el banco de La Roja. Su llegada a Racing lo borra del mapa justo cuando la dirigencia chilena trabaja en la búsqueda de un técnico definitivo de cara al proceso rumbo al Mundial 2030.

¿Por qué Vojvoda interesaba a La Roja?

El perfil del extécnico calerano encajaba con lo que la ANFP dice priorizar: experiencia y conocimiento del medio local. Tras la salida de Eduardo Berizzo, su nombre se instaló en la lista de candidatos junto a apuestas como Gabriel Milito, pero la operación se cayó por una decisión de “arriba”. Según reveló el periodista Cristián Caamaño en ese momento, el presidente Pablo Milad frenó la contratación con una frase tajante: “yo no me tiro al precipicio por Vojvoda. No me voy a inmolar por él”.

Aquel veto terminó allanando el camino a Ricardo Gareca, cuyo ciclo desembocó en la eliminación de Chile del Mundial 2026. Visto en retrospectiva, el nombre de Vojvoda quedó marcado como una de las grandes dudas de aquella elección y por eso cada movimiento suyo en el mercado se sigue con atención en Santiago.

¿En qué quedó la banca de La Roja?

La banca sigue en plena transición. Nicolás Córdova, también a cargo de la Sub 20, asumió de forma interina tras la salida de Gareca, y la ANFP, con Felipe Correa como gerente de selecciones, planifica nombrar al técnico definitivo pensando en el Mundial 2030. El proceso no está cerrado y se resolvería recién después de la cita planetaria. En esa carpeta el nombre que más resuena es el de Manuel Pellegrini, hoy en el Real Betis de España.

Mientras tanto, Vojvoda eligió el desafío de un grande argentino. Su mejor versión la mostró en Fortaleza, club al que dirigió durante cuatro temporadas, llevó por primera vez a la Copa Libertadores y con el que levantó cinco títulos regionales. Su paso por el Santos de Neymar fue otra historia, ya que apenas duró seis meses y dejó un saldo de 10 triunfos, 13 empates y 10 derrotas.