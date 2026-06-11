Datos Clave Poco protagonismo: El “Búfalo” apenas disputó 182 minutos durante la primera rueda del torneo, anotando un solo gol y sin convencer al entrenador uruguayo. Nuevos fichajes: La dirigencia de Valparaíso saldrá al mercado a buscar dos puestos clave para pelear el ascenso: un arquero y un nuevo centrodelantero. Escenario expectante: Santiago Wanderers cerró la primera mitad del año en el segundo lugar de la tabla, a tres puntos del líder exclusivo, Cobreloa.

La caída por 1-0 ante Deportes Copiapó en el cierre de la primera rueda no mermó la ilusión en Valparaíso. Santiago Wanderers culminó una gran primera parte del año instalado en el segundo lugar de la tabla de la Primera B, respirándole en la nuca a Cobreloa. Con el objetivo del ascenso a la máxima categoría más vivo que nunca, el técnico uruguayo Francisco Palladino ya planifica el segundo semestre y comenzó a tomar decisiones fuertes respecto a la conformación del plantel. En ese proceso de reestructuración, el gran damnificado terminó siendo uno de los nombres más mediáticos del equipo: Javier Parraguez.

¿Por qué Javier Parraguez perdió terreno en Santiago Wanderers?

El retorno del exatacante de Colo Colo a Valparaíso generó altísimas expectativas, pero la realidad en la cancha estuvo lejos de lo soñado. Durante las primeras 15 fechas del campeonato, el “Búfalo” jamás logró afianzarse como titular. Apenas disputó seis encuentros —siempre ingresando desde el banco de suplentes—, acumulando un magro registro de 182 minutos y un solitario tanto en la victoria sobre Deportes Santa Cruz.

Este bajo rendimiento colmó la paciencia del cuerpo técnico. Según reveló el periodista Nicolás Rios, que cubre la actualidad del Decano, Palladino le bajó el pulgar definitivo de cara al segundo semestre. El estratega considera que Parraguez “no convenció” y ni siquiera lo ve listo para ser la primera alternativa desde el banco para suplir a Marcos Camarda.

Ante este duro escenario para el jugador de 36 años, la directiva “caturra” ya tiene la orden de salir al mercado de pases a buscar un nuevo centrodelantero que llegue a pelear el puesto de titular, además de la contratación prioritaria de un guardameta.

La tabla de posiciones: El sueño Caturro y el drama en el fondo

La urgencia de Palladino por potenciar su ataque responde a lo apretada que quedó la lucha por el título. Tras 15 fechas disputadas, Cobreloa mira a todos desde la cima con 29 puntos, seguido muy de cerca por Santiago Wanderers con 26 unidades. Un poco más atrás, San Marcos de Arica (25) y Deportes Temuco (23) se mantienen al acecho.

El nivel de competitividad en la parte alta contrasta brutalmente con la realidad en el fondo de la clasificación. Mientras los porteños se arman para gritar campeón, en el último lugar se hunde Rangers de Talca. Más allá de las frías estadísticas, la crisis en el Maule ha dejado en evidencia el profundo desgaste emocional de un plantel que sigue lidiando con golpes anímicos y personales complejos en este semestre; una vulnerabilidad humana que los caturros buscarán aprovechar cuando se crucen en la segunda rueda para seguir pavimentando su regreso a la división de honor.

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