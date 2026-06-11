Datos Clave Designación UEFA: La UEFA eligió a Omar Artan para dirigir la Supercopa de Europa 2026. Cruce y fecha: PSG y Aston Villa juegan el 12 de agosto en Salzburgo. Contexto del veto: Estados Unidos le negó el ingreso y lo marginó del Mundial 2026.

Omar Artan dirigirá la final de la Supercopa de Europa 2026 entre el Paris Saint-Germain y el Aston Villa en un duelo pactado para el 12 de agosto en Salzburgo. La UEFA oficializó este jueves la designación del juez somalí apenas días después de que ese mismo árbitro quedara excluido del Mundial 2026.

La designación cobra un valor importante porque cierra en tiempo récord una de las polémicas extradeportivas más comentadas de la previa del torneo en Estados Unidos. Con 34 años y reconocido como Mejor Árbitro del año 2025 por la Confederación Africana de Fútbol, Artan salta de la frustración migratoria al partido que abre la temporada europea de clubes.

¿Por qué la UEFA eligió a Omar Artan?

La UEFA detalló en su comunicado oficial que la decisión nace de un Memorándum de Entendimiento firmado hace poco con la Confederación Africana de Fútbol para estrechar la cooperación arbitral entre ambos continentes. Sin embargo, el que Estados Unidos haya deportado al juez somalí, fue lo que más pesó en la decisión aunque el ente europeo no lo reconozca abiertamente.

El presidente del organismo europeo, Aleksander Čeferin, respaldó la elección sin rodeos y describió al somalí como “un árbitro joven, pero con gran experiencia, que ha demostrado su valía al más alto nivel”.

El dirigente esloveno le puso además un sello de respaldo institucional: “el fútbol une a las personas, y la UEFA quiere mostrar su respeto a Omar y a su excepcional labor arbitral, que le ha valido esta prestigiosa nominación”. El currículum acompaña el gesto, porque Artan dirigió la vuelta de la final de la CAF Champions League 2025/26 y pertenece a la lista internacional de la FIFA desde 2018. Que un juez de la CAF pite una Supercopa de Europa es además una rareza histórica en un torneo casi siempre reservado a réferis del propio continente.

¿Cuándo se juega la Supercopa 2026?

El partido está agendado para el 12 de agosto en Salzburgo, en el clásico cruce que mide al campeón de la Champions League con el ganador de la Europa League. El PSG llega como monarca continental y el Aston Villa como dueño del segundo trofeo de clubes más importante de Europa, en lo que será el primer gran título de la nueva temporada.

El contraste con lo ocurrido esta semana es enorme: Artan había volado desde Estambul hasta Miami para integrarse al plantel arbitral del Mundial 2026, pero tras más de 11 horas de control migratorio las autoridades de Estados Unidos lo declararon inadmisible y lo devolvieron a Turquía. “Estoy muy, muy decepcionado”, admitió entonces el réferi, que al regresar a Somalia fue recibido como un héroe en un estadio de la ciudad de Mogadiscio.