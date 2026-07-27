Datos Clave Joya mundial: El derechazo de Sidny Lopes Cabral ante Argentina fue elegido como el Gol Hyundai del Torneo. Víctima estelar: El remate cruzado superó a Emiliano “Dibu” Martínez y se metió en el palo más lejano. Historia emotiva: El lateral reveló que su madre se desmayó por la emoción y que recibió un mensaje de Marcelo tras el golazo.

El Mundial 2026 ya tiene a su máxima joya individual. Tras una masiva participación online de los aficionados mediante la plataforma oficial FIFA Play Zone, se definió la anotación más espectacular del torneo. El galardón quedó en manos de Sidny Lopes Cabral, quien firmó una obra de arte para Cabo Verde ante la Selección argentina.

Con este reconocimiento, el sorprendente lateral africano se une a un prestigioso palmarés histórico, tomando el relevo de figuras como Maxi Rodríguez, Diego Forlán, James Rodríguez, Benjamin Pavard y Richarlison.

¿Cómo fue el mejor gol del Mundial 2026 contra Dibu Martínez?

El tanto de antología ocurrió a los 103 minutos, en pleno tiempo suplementario de los 16avos de final. Cuando Argentina ganaba 2-1 gracias a un tanto de Lisandro Martínez y parecía tener el partido controlado, el conjunto africano encontró el espacio justo en una Argentina que comenzaba a retroceder.

Lopes Cabral recibió un balón largo por el sector izquierdo, superó con un enganche a un extenuado Alexis Mac Allister y, casi desde el vértice del área, sacó un derechazo cruzado con un efecto letal. El balón se clavó directamente en el ángulo de Emiliano “Dibu” Martínez, quien voló de manera infructuosa ante el magnífico disparo.

“Tengo buen disparo con las dos piernas. Vi el espacio y apunté al arco. Busqué ese lugar y conecté un gran tiro”, relató el propio jugador al sitio oficial de la FIFA. El tanto superó en la votación a las conquistas de Eldor Shomurodov (Uzbekistán) y Wilson Isidor (Haití), quienes completaron el podio.

(Nota: Argentina finalmente se impuso 3-2 en el alargue con un autogol de Diney, avanzando a los octavos de final).

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El desmayo en el estadio y el sorpresivo mensaje de Marcelo

La euforia por el empate parcial 2-2 en el Miami Stadium fue total. “Cuando levanté la vista y vi que el balón iba hacia el arco, pensé: ‘¿Qué acabo de hacer?’”, confesó el defensor de 23 años. Sin embargo, la celebración tuvo un momento de dramatismo en las gradas: Teresa, su madre, perdió el conocimiento al ver el espectacular tanto de su hijo, emulando lo que le ocurrió a la madre del francés Lilian Thuram en el Mundial de 1998.

Por si fuera poco, la espectacularidad del gol trascendió fronteras y llegó hasta su gran ídolo. Lopes Cabral reveló que recibió un mensaje privado del legendario lateral brasileño Marcelo. “Marcelo me dijo que había votado mi gol como el mejor del torneo… Yo solo podía pensar: ‘¡No lo puedo creer!’. Me quedé completamente sorprendido”, detalló emocionado el africano.

La increíble historia de superación de Sidny Lopes Cabral

Más allá del brillo mundialista, la vida del galardonado futbolista está marcada por el sacrificio. Hace apenas tres años, el jugador de padres caboverdianos militaba en la quinta división del fútbol alemán. En aquella dura época, sus condiciones eran tan precarias que debía utilizar bolsas de basura como cortinas improvisadas en su hogar. Hoy, su historia de esfuerzo suma un capítulo dorado al conquistar uno de los premios individuales más prestigiosos del planeta fútbol.