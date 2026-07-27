Datos Clave Adiós sorpresivo: El juez esloveno Slavko Vincic le puso fin a su carrera a los 46 años con un sentido mensaje de despedida en sus redes sociales. El último baile: Su último partido como profesional fue nada menos que la tensa final de la Copa del Mundo 2026 entre España y Argentina. Legado internacional: La Federación Eslovena valoró su trayectoria, asegurando que su actuación en Norteamérica consolidó su estatus histórico.

El mundo del fútbol despertó este lunes con una noticia totalmente inesperada. Apenas una semana después de haber tocado el cielo con las manos en el Mundial 2026, el árbitro esloveno Slavko Vincic tomó la drástica decisión de poner fin a su carrera profesional a los 46 años.

La sorpresiva determinación llega justo después de que el colegiado nacido en Maribor fuera el encargado principal de impartir justicia en la gran final de la Copa del Mundo entre España y Argentina en East Rutherford.

¿Cuál fue el mensaje de despedida de Slavko Vincic?

A diferencia de los fríos comunicados institucionales, el propio Vincic fue el encargado de confirmar la noticia a través de una publicación en sus redes sociales, donde compartió una emotiva reflexión tras más de una década en la élite.

“Hoy cierro un capítulo importante al dejar mi puesto como árbitro. Ha sido un privilegio formar parte de este camino, trabajar junto a compañeros tan dedicados y contribuir a un deporte y una comunidad que me importan profundamente”, escribió el juez europeo.

Lejos de referirse a las recientes controversias mundialistas, el esloveno cerró su mensaje mirando hacia adelante: “Aunque dejo este puesto, siempre atesoraré los recuerdos y las lecciones aprendidas. Cada final marca el comienzo de algo nuevo, y me entusiasma lo que me depara el futuro. Gracias por todo”.

¿Por qué la Federación Eslovena celebró el legado de Vincic?

El anuncio fue inmediatamente respaldado por la Asociación de Fútbol de Eslovenia (NZS). Desde el organismo destacaron el legado de su compatriota, asegurando que su impecable actuación en la cita planetaria “consolidó su estatus como uno de los mejores árbitros de la historia”.

El oriundo de Maribor inició su recorrido internacional en 2010 y construyó un currículum envidiable. Además de los cuatro partidos que pitó en el reciente Mundial, impartió justicia en duelos decisivos del calendario europeo, destacando la final de la Europa League 2022 entre Eintracht Frankfurt y Rangers, y la reciente definición de la Champions League 2024, donde el Real Madrid derrotó al Borussia Dortmund.

¿Por qué su último partido en el Mundial generó tanta polémica?

El sorpresivo retiro de Vincic se da tras un partido que lo tuvo en el ojo del huracán. En la definición mundialista, su labor fue duramente cuestionada por la selección argentina. El juez amonestó a cuatro jugadores albicelestes y terminó expulsando por doble amarilla a Enzo Fernández, lo que desató los furiosos reclamos de Lionel Messi y su equipo tras el pitazo final.

A esto se suma el interés mediático que resurgió en los últimos días sobre un antiguo episodio policial de 2020, cuando el árbitro fue detenido en una redada en Bosnia, aunque posteriormente fue liberado y desligado por completo de la causa tras comprobarse su inocencia.

¿Qué partidos importantes dirigió Slavko Vincic antes de su retiro?

El oriundo de Maribor inició su camino internacional en 2010 y construyó un currículum envidiable. En el Mundial 2026 impartió justicia en cuatro duelos: el empate de Brasil con Marruecos (1-1), el triunfo de Argelia sobre Jordania (2-1), la victoria de México ante Ecuador (2-0) y la gran final. Previamente, en Qatar 2022, arbitró la sorpresiva derrota de Argentina ante Arabia Saudita (1-2) y la goleada de Inglaterra sobre Gales (3-0).

A nivel de clubes, su prestigio lo llevó a pitar la final de la Europa League en 2022 y la definición de la Champions League en 2024. En su última campaña europea, estuvo a cargo de llaves vitales como el triunfo del Real Madrid ante Benfica (2-1) y la histórica victoria del Bayern Münich frente al Real Madrid (4-3) en cuartos de final.