Noticias de Colo Colo hoy 6 de enero: Salomón Rodríguez deja Macul y Cepeda podría sumarse a las salidas
Magdalena López Castro
La pretemporada de Colo Colo sigue avanzando y Ortiz podría perder a dos jugadores más: Rodríguez no estaba en los planes, pero Cepeda aún es seguido por un equipo europeo.
Colo Colo inició recientemente su pretemporada y Fernando Ortiz ya supo que perderá a dos jugadores: Vicente Pizarro y Alan Saldivia continuarán su carrera en el extranjero. Sin embargo, en las últimas horas se sumó un nuevo nombre que no continuará en el estadio Monumental y se trata de Salomón Rodríguez.
El jugador más caro en la historia del Cacique no estaba en los planes del Tano y volverá a Uruguay para disputar la Copa Sudamericana. Lucas Cepeda, en tanto, es seguido por un equipo español y podría sumarse a las salidas del plantel.
🔴 Todas las noticias de Colo Colo de este martes 6 de enero
