Noticias de Colo Colo hoy 4 de junio: Mosa toma el control absoluto, un inesperado “doble” de Vidal en la formación y el millón de dólares por una figura
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Carla Bernucci
El "Eterno Campeón" vive horas decisivas en todos los frentes. Aníbal Mosa completó su jugada maestra para ser el dueño casi total de Blanco y Negro, mientras la dirigencia prepara la chequera para asegurar la compra de un titular indiscutido. En la cancha, Fernando Ortiz ensaya una oncena inédita con un juvenil que nació en el mismo club de Arturo Vidal.
Las oficinas del Estadio Monumental amanecieron con un terremoto corporativo que cambiará la historia moderna de Colo Colo. Mientras el plantel trabaja a contrarreloj para armar el complejo puzzle táctico que les permita afrontar el duelo de vida o muerte ante Huachipato en la Copa de la Liga, en los escritorios de Blanco y Negro se materializó la jugada bursátil del año. Las disputas internas por el control de la concesionaria llegaron a su fin con un solo ganador indiscutido, lo que promete agilizar las decisiones económicas del club en un momento crucial de la temporada.
En medio de este nuevo panorama administrativo, la gerencia deportiva ya tiene en la mira la primera gran inversión del mercado invernal para asegurar a uno de los pilares de la sólida campaña del líder de la Liga de Primera. En el césped, Fernando Ortiz no se queda atrás y, obligado por las múltiples bajas, prepara un golpe de timón incluyendo desde el arranque a una joven promesa que guarda un vínculo especial con el máximo referente del camarín. Así respira hoy el “Eterno Campeón”.
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Periodista y editora de Deportes con experiencia en medios digitales líderes como GOAL, DAZN y Footballco. Especialista en periodismo deportivo digital, con trayectoria en radio y prensa escrita. Ganadora del Premio al Desarrollo Profesional del Círculo de Periodistas Deportivos de Chile (2023).