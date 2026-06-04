El dueño de Macul: Aníbal Mosa finalizó la OPA y pasó de tener el 38,8% al 72% de las acciones de ByN, convirtiéndose en el controlador absoluto de la concesionaria.

Millón asegurado: Colo Colo activará la cláusula de extensión de préstamo por Joaquín Sosa, invirtiendo un millón de dólares para retener al central uruguayo.