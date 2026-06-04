Datos Clave Cifra millonaria: El “Cacique” deberá desembolsar cerca de un millón de dólares para concretar la operación definitiva con un club de Italia. Decisión tomada: La concesionaria liderada por Aníbal Mosa ya aprobó la inversión, buscando asegurar al central titular al menos hasta fines de junio de 2027. Duro castigo: Mientras se define su futuro, el zaguero fue suspendido por dos fechas por el Tribunal de Disciplina tras los incidentes en el clásico ante la UC.

El sólido renacer de Colo Colo en este 2026 tiene varios protagonistas, pero uno de los más destacados brilla en la zona defensiva. Joaquín Sosa llegó a Macul a préstamo desde el Bologna rodeado de dudas, especialmente porque, con solo 24 años, ya acumulaba ocho clubes en su currículum sin lograr estabilidad en ninguno. Sin embargo, de la mano del técnico Fernando Ortiz, el uruguayo se ganó el aplauso del pueblo albo y se consolidó como el gran baluarte del equipo que hoy lidera el Campeonato Nacional 2026. Un renacer futbolístico que, a pocas semanas de finalizar su vínculo contractual, encendió las alarmas en la concesionaria para no dejarlo partir.

El millón de dólares que pagará Aníbal Mosa para retener a Joaquín Sosa

La destacada campaña del “Cacique” obliga a la dirigencia a tomar decisiones urgentes, ya que el préstamo original del zaguero charrúa vence a fines de este mes de junio. Ante la inminente fecha límite y el riesgo de despotenciar al equipo, en las oficinas del Estadio Monumental trabajan a toda velocidad para ejecutar las cláusulas estipuladas con el cuadro italiano.

De acuerdo a la información revelada por ADN Deportes, Blanco y Negro ya tiene una decisión tomada: ejecutarán la opción y pagarán cerca de un millón de dólares para concretar la permanencia de Sosa. “Dinero que la directiva encabezada por Aníbal Mosa ya decidió que van a invertir”, aseguró la emisora, garantizando así la estadía del central, al menos, hasta mediados de 2027.

Actualmente, las tratativas estarían cerradas en un 80%. La sintonía es total, pues el jugador se encuentra cómodo en Pedrero y con la intención de pelear el título a fin de año. Para oficializar el acuerdo, solo resta afinar pequeños detalles técnicos y conseguir que el Bologna vise la fórmula propuesta por la dirigencia colocolina: cancelar la millonaria cifra en cuotas.

La amarga noticia: El castigo que borra a Sosa de la titularidad

Pero mientras la directiva sella su millonaria continuidad en los despachos, el zaguero recibió un duro revés disciplinario que complica inmediatamente la pizarra de Fernando Ortiz de cara a los próximos encuentros.

El Tribunal de Disciplina de la ANFP sancionó al jugador con dos fechas de suspensión en la Liga de Primera debido a su activa participación en la trifulca que protagonizaron los planteles en el Claro Arena, durante el reciente clásico ante Universidad Católica. De esta forma, el estratega albo perderá a su principal pilar defensivo para los próximos desafíos ante Cobresal y en la reanudación del campeonato frente a Deportes Limache, cerrando una semana de dulce y agraz para el uruguayo.