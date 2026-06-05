El regreso del ídolo: A sus 86 años, el DT campeón de la Libertadores 1991 confirmó mediante un video que viajará desde Croacia a Chile en septiembre para reencontrarse con la hinchada a estadio lleno.

Negocio cerrado en defensa: Blanco y Negro extenderá el préstamo del uruguayo Joaquín Sosa hasta junio de 2027 tras acordar un pago de 100 mil dólares al Bologna de Italia.