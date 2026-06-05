Noticias de Colo Colo hoy 5 de junio: El histórico regreso de Mirko Jozic, la amenaza internacional por Aquino y el duro recado a Javier Correa
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Carla Bernucci
El "Eterno Campeón" conmemora un día imborrable y recibe la mejor noticia del año: Mirko Jozic volverá al país para un multitudinario homenaje en vida. En paralelo, la dirigencia asegura la extensión del préstamo de Joaquín Sosa, el gigante Universitario de Perú acecha a Claudio Aquino y un legendario campeón de América le raya la cancha al actual goleador del equipo.
El Estadio Monumental y toda la fanaticada alba amanecieron envueltos en un aura de nostalgia, orgullo y celebración. La conmemoración de los 35 años de la obtención de la Copa Libertadores de 1991 trajo consigo la noticia más esperada por el pueblo colocolino: el histórico retorno de Mirko Jozic a Chile. A sus 86 años, el artífice de la máxima gloria internacional del fútbol chileno cruzará el mundo para recibir, por fin, un homenaje en vida, marcando el hito emotivo más importante de la temporada.
Mientras las lágrimas y la emoción desbordan a los hinchas y a los propios campeones de América, la maquinaria institucional de Macul no se detiene. En los escritorios de Blanco y Negro se cerraron acuerdos económicos vitales para asegurar el bloque defensivo de Fernando Ortiz hasta el próximo año y se evalúan movimientos clave en el mercado de pases ante el interés internacional por figuras del plantel. En paralelo, las voces autorizadas del pasado le marcan la pauta a los referentes del presente, en un viernes donde la historia grande de Colo Colo convive íntimamente con las urgencias de un equipo que lidera en solitario el campeonato nacional.
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Periodista y editora de Deportes con experiencia en medios digitales líderes como GOAL, DAZN y Footballco. Especialista en periodismo deportivo digital, con trayectoria en radio y prensa escrita. Ganadora del Premio al Desarrollo Profesional del Círculo de Periodistas Deportivos de Chile (2023).