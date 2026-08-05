O’Higgins sumó su segundo refuerzo del mercado invernal. El club de Rancagua oficializó este miércoles la incorporación de David Fernández, centrodelantero paraguayo de 20 años que llega desde Defensa y Justicia de Argentina y que se integrará tanto al plantel profesional como a la categoría Sub 20 del Capo de Provincia.
¿Quién es David Fernández, el nuevo refuerzo de O’Higgins?
Fernández es un delantero con experiencia internacional a pesar de sus 20 años. El paraguayo representó a su selección en el Mundial Sub 20 disputado en Chile en 2025. A nivel de clubes, el centrodelantero pasó por Sol de América en Paraguay antes de dar el salto a la Argentina con Defensa y Justicia, club desde el que llega al fútbol chileno. El propio O’Higgins destacó su trayectoria al anunciar su llegada a través de sus redes sociales.
“David es seleccionado paraguayo y representó a su país en el Mundial Sub 20 disputado en Chile en el 2025, además vistió los colores de Defensa y Justicia en Argentina y Sol de América en Paraguay”, señaló el club en el comunicado oficial.
El mercado invernal de O’Higgins
Con la llegada de Fernández, O’Higgins ya cuenta con dos incorporaciones en el mercado de invierno. El primer refuerzo fue el volante chileno-argentino Tomás Avilés, quien ya debutó con el equipo rancagüino en la presente temporada.
El Capo de Provincia enfrenta el segundo semestre enfocado en el Campeonato Nacional tras su eliminación de la Copa Sudamericana a manos de Boca Juniors. La incorporación de Fernández como alternativa ofensiva busca dar más opciones de ataque a Lucas Bovaglio en busca de meterse en puestos de clasificación a copas internacionales.
¿Cuándo llega O’Higgins?
O’Higgins volverá a jugar este domingo 9 de agosto cuando reciba a Deportes Limache en el Estadio Codelco El Teniente de Rancagua desde las 15:00 horas por la fecha 17 del Campeonato Nacional 2026.
Los celestes buscarán sumar de a tres para acercarse a puestos de clasificación a copas internacionales. Actualmente se encuentran novenos con 23 puntos, a tres unidades de la zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2027.