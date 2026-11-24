Partidos de hoy en TV: fútbol del martes 24 de noviembre y dónde verlos
Publicado el:
24/11/2026 06:45
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Redacción Deportiva AlAireLibre.cl
Partidos de fútbol de hoy martes 24: horarios en Chile y canales de TV.
Estos son los partidos de fútbol de hoy, martes 24 de noviembre, con su horario (hora de Chile) y el canal de TV que los transmite: 12 partidos (Copa Chile, Champions League, Championship y Brasileirão). Los canales se actualizan durante el día.
Copa Chile
Champions League
Hora
Partido
Canal
14:45
Galatasaray vs Aston Villa
Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium, ESPN Chile
14:45
Bodø / Glimt vs LASK
Disney+ Premium Chile, ESPN Premium Chile, Disney+ Premium
17:00
Real Madrid vs PSV
Disney+ Premium Chile, ESPN Premium Chile, Disney+ Premium, ESPN 5
17:00
Manchester City vs Napoli
Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium, ESPN Chile
17:00
Arsenal vs Borussia Dortmund
Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium
17:00
Feyenoord vs Porto
Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium, ESPN 7
17:00
Como vs AEK Athens
ESPN 2, Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium
17:00
Slovan Bratislava vs Real Betis ESPN 4, Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium
17:00
RB Leipzig vs Lens
Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium
Championship
Hora
Partido
Canal
17:00
Wolverhampton Wanderers vs Derby County
Disney+ Premium Chile
Brasileirão
Hora
Partido
Canal
18:00
Chapecoense vs Palmeiras
Fanatiz, Fanatiz1
Programación completa del fútbol chileno, con resultados en vivo:
partidos de hoy, horarios y dónde ver.
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