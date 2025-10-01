El silencio y preocupación reinó en la cancha y las tribunas cuando Patricio “Pato” Toledo se desplomó en el Claro Arena. Pero ahora, tras días de angustia, su esposa Elizabeth Serrano entrega el mensaje que todos esperábamos: “Buenos días. ¡Salimos de estado crítico!”, escribió en redes sociales.

El histórico arquero de Universidad Católica, quien sufrió un infarto agudo al miocardio durante el partido homenaje “Adiós Capitanes”, ha mostrado una evolución que los médicos califican como “favorable”. La Clínica Universidad de Los Andes confirmó que Toledo “ha respondido positivamente al tratamiento” y será trasladado a una unidad de menor complejidad.

🏥 Pato Toledo y la positiva evolución

Elizabeth Serrano, la mujer que ha acompañado al ídolo cruzado por más de 25 años, se convirtió en la voz de la esperanza. “Avanzamos un poquito en este proceso, hay fe, hay esperanza de que vendrán días bonitos para nosotros”, escribió la profesora de Educación Física en sus redes sociales.

El mensaje más esperanzador llegó cuando la esposa del arquero confirmó que Pato “estaba lúcido, descansado y con hambre”, señales que tranquilizan a una hinchada que vivió momentos de terror cuando vio a su ídolo caer en plena cancha.