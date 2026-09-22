Datos Clave El protagonista: Paulo Garcés, arquero de 42 años y campeón de la Copa América 2015 con La Roja, acaba de sumar un nuevo título a su palmarés en la Tercera B. El logro: El histórico guardameta fue pilar fundamental de Buenos Aires de Parral, equipo de su ciudad que aseguró el campeonato y el ascenso directo a Tercera A tras golear 5-1 a Deportivo Pumanque. La duda: Pese a que su plan original era retirarse al finalizar esta temporada, el “Halcón” reconoció que el éxito reciente y su buen estado físico lo hacen dudar sobre su adiós.

El fútbol chileno podría estar viviendo los últimos días de actividad de uno de los arqueros más reconocidos de las últimas décadas. Sin embargo, un reciente éxito deportivo cambió los planes de un histórico campeón de América con la Selección Chilena, quien hoy se debate entre decir adiós o jugar una última temporada.

Cuando el guardameta decidió dejar el profesionalismo a fines de 2025, su llegada al fútbol amateur tenía un componente netamente emocional: quería volver a su ciudad natal para quemar los últimos cartuchos de su extensa trayectoria. La apuesta no pudo salir mejor, ya que terminó celebrando el título de Tercera B y logrando el histórico ascenso a la Tercera A (cuarta categoría del balompié nacional).

El emocionante desenlace hizo que aquella despedida, que parecía totalmente decidida, dejara de estar tan clara.

¿Qué título ganó Paulo Garcés y por qué es tan especial?

El protagonista de esta historia es Paulo Garcés. El exarquero de Colo Colo, Universidad de Chile, Universidad Católica y campeón de Primera División con O’Higgins, encontró en Buenos Aires de Parral un campeonato que lo marcó a fuego.

En diálogo con Gigante Deportivo, el meta explicó lo que significó esta vuelta olímpica. “Yo vine a jugar por mi ciudad, por mi pueblo y de verdad que fue una decisión sumamente acertada. En su momento no fue una decisión fácil de tomar y de verdad que salió como anillo al dedo”, detalló el “Halcón”.

Tanta fue la emoción de consagrarse frente a su gente, que Garcés lo elevó a lo más alto de su trayectoria: “Es uno de los títulos que más he disfrutado. No sé si es el más importante de mi carrera, pero sí está en el podio de los tres más importantes y de verdad que hasta el día de hoy sigo disfrutándolo”.

¿Paulo Garcés se retira del fútbol chileno?

El escenario de gloria deportiva modificó su perspectiva sobre el final de su carrera. Garcés había señalado durante el año que esta sería su última temporada bajo los tres palos, pero ahora reconoció que existe una posibilidad concreta de continuar ligado a la actividad.

“No está decidido si sigo jugando, eso es lo primero. Estoy obviamente con decisiones familiares, de qué vamos a hacer porque ya la carrera se va acabando”, confesó. No obstante, la llama sigue encendida: “Obviamente mi corazón dice que quiere jugar un añito más y el físico gracias a Dios también me acompaña”.

La principal (y quizás única) alternativa en caso de extender su carrera sería permanecer en Buenos Aires de Parral para afrontar el desafío de la Tercera A en 2027. “Las puertas obviamente están abiertas de Buenos Aires, vamos a sentarnos a conversar ya cuando todo esto termine y veremos cuáles son las alternativas”, sentenció el campeón de América, dejando su futuro con final abierto.