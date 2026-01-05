Enero marca el punto cero del fútbol chileno y, con él, el inicio formal de la pretemporada 2026 para los tres clubes más ganadores del país. Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica ya pusieron en marcha sus respectivos proyectos, cada uno con realidades, urgencias y objetivos muy distintos.

Mientras en Macul se privilegia el orden interno y los amistosos de alto roce, en el Centro Deportivo Azul el foco está puesto en evaluar juveniles y completar un plantel aún en construcción. En la precordillera, en tanto, la UC tomó una decisión clara: reforzarse rápido para competir en múltiples frentes.

⚫⚪¿Cómo arrancó la pretemporada de Colo Colo para 2026?

Colo Colo fue el primero en ponerse en movimiento. El plantel dirigido por Fernando Ortiz inició los trabajos este fin de semana en el complejo del Sifup, en Pirque, con una planificación marcada por la contención económica y la competencia local como eje central.

La ausencia de torneos internacionales condicionó el mercado albo. Por ahora, las únicas incorporaciones confirmadas son Matías Fernández, pensado como alternativa por la banda derecha, y Joaquín Sosa, llamado a cubrir las salidas defensivas del último ciclo. Cualquier otro movimiento dependerá directamente de una venta al extranjero.

En lo futbolístico, el calendario ya está definido:

Gira a Uruguay para disputar la Serie Río de La Plata

Amistosos ante Olimpia, Alianza Lima y Peñarol

Noche Alba programada para el 25 de enero, con rival aún por confirmar

La apuesta es clara: ritmo competitivo, sin desordenar la caja.

🔵 ¿Qué busca la U de Chile en el inicio de la era Meneghini?

En el Centro Deportivo Azul, el arranque tuvo una particularidad. Aunque el inicio oficial estaba fijado para este lunes, Francisco Meneghini adelantó trabajos desde el 2 de enero con juveniles nacidos entre 2005 y 2008, en una señal clara de evaluación interna.

En materia de refuerzos, la U se ha movido con cautela. Eduardo Vargas es, hasta ahora, la única cara nueva, mientras la gerencia deportiva sigue explorando opciones para sumar delanteros, un extremo y un arquero, posiciones que el cuerpo técnico considera prioritarias.

La planificación incluye una serie de amistosos estratégicos:

Partido a puertas cerradas en el CDA

Duelo internacional ante Racing en Concepción

Viaje a Lima para disputar la Noche Crema de Universitario

El objetivo es doble: competir por el torneo local sin perder de vista la ruta internacional.

🔵⚪ ¿Por qué la UC es el club que más se reforzó para 2026?

Universidad Católica asumió desde temprano que el 2026 será exigente. Con Copa Libertadores y cuatro torneos nacionales en el calendario, la dirigencia decidió acelerar el mercado y respaldar a Daniel Garnero con nombres concretos.

Las llegadas de Matías Palavecino, Justo Giani, Bernardo Cerezo y Jimmy Martínez responden a una lógica clara: profundidad de plantel y competencia interna inmediata.

Eso sí, la UC tomó una decisión clave en su planificación internacional. Aunque estaba considerada para la Serie Río de La Plata, optó por restarse debido a la cercanía con la Supercopa. Desde Cruzados explicaron la postura con claridad:

“Este 2025 fuimos a Uruguay a jugar un par de partidos, porque no teníamos la Supercopa. El 2026 sí tendremos este lindo desafío, por lo tanto, si las fechas se superponen, nuestra obligación es priorizar la Supercopa”. Por ahora, los amistosos serán en territorio nacional, a la espera de confirmaciones.

📰 En resumen

Colo Colo inició 2026 con mercado austero y foco en amistosos internacionales

Universidad de Chile combina evaluación juvenil y refuerzos puntuales

Universidad Católica fue el club más activo en el mercado

Los tres grandes ya definieron su hoja de ruta para la temporada

Enero será clave para ajustar planteles y objetivos

📣 Sigue toda la cobertura de la pretemporada 2026, el mercado de fichajes y los movimientos de Colo Colo, U de Chile y U Católica en AlAireLibre.cl.