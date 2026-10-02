Datos Clave Bajas: Diego García y Cristián Insaurralde cumplirán una fecha de suspensión. Regreso: Rodolfo González vuelve a estar disponible tras cumplir su suspensión. Posición: Cobreloa es líder de la Liga de Ascenso con 45 puntos, uno sobre Santiago Wanderers y San Luis.

Cobreloa tendrá dos bajas obligadas para visitar este sábado a Deportes Temuco, por lo que Mario Salas deberá modificar su formación titular. Diego García, expulsado en el triunfo 1-0 sobre Santiago Wanderers, y Cristián Insaurralde, quien acumuló su quinta tarjeta amarilla, recibieron una fecha de suspensión.

El escenario obliga al técnico loíno a buscar alternativas en defensa y ataque, justo cuando el equipo marcha como líder de la Liga de Ascenso con 45 puntos.

¿Quién reemplazará a Diego García en Cobreloa?

La ausencia de García abre una opción que Salas ya tiene disponible. Rodolfo González cumplió su fecha de suspensión y está nuevamente habilitado para jugar, por lo que aparece como una alternativa natural para ocupar el espacio dejado por el defensor.

De todas formas, el entrenador todavía no quiso confirmar la formación y aseguró que existen otras posibilidades para resolver las modificaciones. “Estamos viendo. Tenemos la posibilidad también de un par de jugadores más. Y estamos viendo la posibilidad. Mañana definimos el equipo. Así que mañana va a ser el último entrenamiento”, explicó Salas en conferencia de prensa.

¿Quién ocupará el lugar de Insaurralde ante Temuco?

La baja de Insaurralde genera otra incógnita para el ataque de Cobreloa. El delantero deberá cumplir una fecha por acumulación de tarjetas y Salas tendrá que decidir quién asumirá su lugar frente al conjunto albiverde.

En este escenario, el técnico también dejó abierta la puerta para recurrir a jugadores jóvenes si considera que están preparados para responder en un partido de alta exigencia. “Yo siento que cuando uno utiliza a los jugadores Sub 20 lo utiliza pensando de que están capacitados para hacerlo. Yo no podría utilizar a un jugador Sub 20 pensando en que no va a hacer el trabajo. Generalmente cuando utilizo jugadores Sub 20 es porque realmente pueden hacer la pega y están capacitados”, señaló.

Cobreloa llega al duelo con 45 puntos, apenas uno por encima de Santiago Wanderers y San Luis. Con cinco fechas por disputar, el partido ante Temuco será otra prueba para el equipo de Salas en su intento por conservar el liderato.