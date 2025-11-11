Deportes Puerto Montt vive días felices tras su retorno a la Primera B, pero no todo es celebración. En medio del festejo por el título de Segunda División Profesional, la dirigencia del club tiene un desafío que podría cambiar su rumbo: definir la continuidad de Jaime “Pillo” Vera, el arquitecto del ascenso.

El técnico, que llegó al sur en silencio y terminó como héroe, finaliza contrato a fin de año y todavía no hay acuerdo para prolongar su vínculo. La incertidumbre se instaló en el puerto, y desde la dirigencia reconocen que su permanencia está lejos de estar asegurada.

⚽ El futuro de Jaime Vera tras el ascenso

El presidente del club sureño, Héctor Gaete, fue claro al exponer la situación. En conversación con PrimeraBChile, explicó: “Jaime Vera tiene contrato hasta el término del campeonato, después hay que seguir hablando con él para ver qué hacemos para el próximo año”.

Sus palabras encendieron la alerta entre los hinchas, que temen perder al estratega que devolvió al equipo a la categoría de plata. Y aunque Gaete asegura que la intención es mantener el proyecto, también reconoció que pueden aparecer tentaciones. “Puede haber llamadas, no digo que las tenga, de otros equipos. Puede tener otras aspiraciones”, advirtió.

🏆 Puerto Montt quiere mantener a su líder

En la interna del club valoran la gestión del Pillo, quien en poco más de un año consolidó un grupo competitivo. “El año pasado estuvimos peleando con menos recursos y ahora se logró el objetivo con los jugadores que pidió el cuerpo técnico. Qué reproche se puede tener”, dijo Gaete, dejando entrever que el deseo es que siga.

El tiempo apremia: la Primera B comenzará a fines de enero y el campeón del sur necesita certezas. De momento, Jaime Vera disfruta del ascenso, pero su futuro sigue en suspenso.