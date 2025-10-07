Colo Colo volverá a saltar a la cancha este miércoles, cuando visite a Puerto Montt en el Estadio Chinquihue en un partido amistoso para mantenerse en ritmo de cara a la recta final del Campeonato Nacional.

El elenco de los delfines, actualmente en la Segunda División del fútbol chileno, se tomará el partido con la mayor seriedad posible, aunque de igual forma temen ante el poderío del Cacique, según confesó su entrenador Jaime Vera.

😮 La sorpresiva confesión de Jaime Vera sobre Colo Colo

El ‘Pillo’, señaló en conversación con Radio Agricultura que “es importante este amistoso, vamos a tratar de ser un equipo competitivo y tratar de no pasar vergüenzas, porque vamos a jugar contra un equipo de Primera División y jugadores de jerarquía”.

“Nosotros tenemos un equipo muy joven, pero les va a servir de mucho esto para saber en qué parámetro están, cómo están y cómo juegan contra un equipo grande. De seguro van a estar muy motivados“, agregó.

Si bien tomarán el partido con seriedad, el foco de Puerto Montt está en el duelo ante Concón National por la fecha 22 de la Segunda División, donde son líderes y buscan el ascenso. “Sabemos que ante Colo Colo es un partido amistoso, y lo más importante que tenemos es el fin de semana, porque estamos peleando el campeonato y eso es lo importante para el club”, completó Jaime Vera.

📅 ¿Cuándo juega Puerto Montt vs Colo Colo?

Puerto Montt recibirá a Colo Colo en el Estadio Chinquihue este miércoles 8 de octubre a las 20:00 horas.

📆 Miércoles 8 de octubre de 2025

⏰ 20:00 horas en Chile

🏟 Estadio Chinquihue, Puerto Montt

