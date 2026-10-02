Magallanes y Curicó Unido se enfrentan por la jornada 16 que estaba pendiente de la Primera B 2026, en un duelo que puede ser importante para las aspiraciones de ambos equipos en la segunda categoría del fútbol chileno.

La Academia llega al compromiso después de conseguir una victoria ante Deportes Puerto Montt, mientras que el cuadro curicano buscará recuperarse tras su último resultado y volver a sumar en el torneo.

¿Dónde y cómo ver en vivo Magallanes vs Curicó Unido?

El partido entre Magallanes y Curicó Unido será transmitido por TNT Sports en su señal básica y también podrá seguirse vía streaming a través de HBO Max.

TV: TNT Sports.

TNT Sports. Streaming: HBO Max.

¿Cuándo y a qué hora juegan Magallanes vs Curicó Unido?

El partido correspondiente a la fecha 16 pendiente de la Primera B 2026 se disputará este sábado 3 de octubre.

Fecha: sábado 3 de octubre de 2026.

sábado 3 de octubre de 2026. Hora: 12:30 horas.

12:30 horas. Estadio: Municipal de San Bernardo.

El encuentro será arbitrado por Víctor Abarzúa, los asistentes Carlos Carrasco y Marcia Castillo. El cuarto árbitro será Francisco Gilabert, mientras que en el VAR estarán Miguel Araos como encargado y Cristian Galaz como asistente.

¿Cómo llegan Magallanes y Curicó Unido a este partido?

Magallanes llega al encuentro con confianza después de vencer por 2-0 a Deportes Puerto Montt en su último compromiso por la Primera B. El conjunto dirigido por Miguel Ponce buscará aprovechar el partido pendiente para seguir sumando y mantenerse en la pelea de la parte alta de la tabla.

Curicó Unido, en tanto, viene de una derrota por 2-0 frente a Deportes Concepción que lo dejó fuera de la Copa Chile. En la Liga de Ascenso su último encuentro fue el 3-0 que le propinó San Marcos de Arica. Por lo que los torteros necesitan sumar de a tres para no seguir complicándose con el descenso.

Últimos enfrentamientos entre Magallanes y Curicó Unido

El último enfrentamiento entre ambos equipos se disputó el 23 de febrero de 2026, por la Primera B. En aquella oportunidad, Magallanes derrotó 2-1 a Curicó Unido.

Ahora, ambos volverán a encontrarse esta vez en San Bernardo, con la Academia intentando repetir aquel resultado y el cuadro curicano buscando quedarse con los tres puntos.

Formaciones de Magallanes y Curicó Unido

Formación de Magallanes: Juan Pablo Zozaya; Matías Vásquez, Jeremías James, Matías Cofré, H. Salinas; Alonso Walters, Matías Osorio, Rubén Farfán; Gamalier Guzmán, Milton Alegre y Matías Fredes. DT: Miguel Ponce.

Formación de Curicó Unido: Nicolás Araya; Ariel Cáceres, Norman Rodríguez, Diego Carrasco, Dilan Varas; Mario Sándoval, Jorge Henríquez, Misael Dávila; Franco Cáceres, Carlos Escobar y Fernando Romero. DT: Fernando Díaz.