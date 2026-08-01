Recoleta y Puerto Montt se enfrentan por la Fecha 18 de la Primera B 2026, en un duelo que puede mover la tabla en ambos sentidos. Los albiverdes llegan cuartos con 26 puntos y en pleno ascenso, mientras que el elenco metropolitano, décimo con 22 unidades, arrastra una racha sin victorias que lo aleja de la zona de liguilla.

El historial reciente es una advertencia para los locales: Puerto Montt ganó los últimos cinco cruces entre ambos, incluido el 3-1 de la primera rueda en el Chinquihue.

¿Dónde ver EN VIVO Recoleta vs Puerto Montt?

TV: TNT Sports Premium

TNT Sports Premium Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Recoleta vs Puerto Montt?

Fecha: Domingo 2 de agosto

Domingo 2 de agosto Hora: 15:00 horas

15:00 horas Estadio: Municipal de Recoleta Leonel Sánchez

Árbitros de Recoleta vs Puerto Montt

Árbitro: Mario Salvo

1er asistente: Cristóbal Berríos

2do asistente: Yomara Salazar

4to árbitro: Felipe Moya

¿Cómo llegan Recoleta vs Puerto Montt?

Deportes Recoleta necesita reencontrarse con la victoria. El equipo de Francisco Arrué cayó 2-1 ante Unión Española en Santa Laura, pese a haber igualado con gol de Roberto Riveros, y encadena cinco partidos sin ganar en la Primera B. En la Copa Chile, en cambio, el Reco dejó buenas sensaciones: rescató un 2-2 ante Colo Colo en el Monumental y un 1-1 frente a O’Higgins en El Teniente, aunque no le alcanzó para avanzar de fase.

Deportes Puerto Montt vive un momento inmejorable. Los Delfines vencieron 3-2 a Deportes Antofagasta en el Chinquihue, con doblete de Richard Paredes y un gol de Salvador Negrete a los 85 minutos, y treparon al cuarto lugar con 26 puntos. En la Copa Chile también dieron el golpe: eliminaron dos veces a Huachipato y se metieron entre los mejores de su grupo, aunque cerraron con una caída ante Deportes Concepción. Además, tienen un partido pendiente ante Copiapó que podría empujarlos aún más arriba.

Formaciones de Recoleta vs Puerto Montt

Posible formación de Recoleta: Jaime Vargas; Camilo Rodríguez, Fabrizio Tomarelli, Francisco Alarcón, Ignacio Lara; Carlos González, Mikel Arguinarena, Branco Provoste, Nicolás Carvajal; Felipe Flores y Roberto Riveros. DT: Francisco Arrué.

Posible formación de Puerto Montt: Gonzalo Collao; Maximiliano Riveros, Ariel Morales, Bryan Taiva, Kevin González; Gabriel Castillo, Juan Jaime, José Manuel Cárdenas; Salvador Negrete, Richard Paredes y Jason Flores. DT: Emilio Mancilla.