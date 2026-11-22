Sigue EN VIVO el partido entre San Marcos de Arica y Magallanes por la Primera B (liguilla de ascenso, primera ronda), este domingo 22 de noviembre a las 12:00 horas (hora de Chile). Se puede ver por TNT Sports y TNT Go. Aquí encontrarás el marcador actualizado, los goles, las tarjetas, los cambios y las estadísticas del encuentro minuto a minuto.

San Marcos de Arica 12:00 Magallanes Resumen El partido comienza el dom 22 nov a las 12:00 (hora de Chile). Los goles, tarjetas y cambios aparecerán aquí en directo. San Marcos de Arica 12:00 Magallanes Minuto a minuto El relato comenzará con el pitazo inicial.