Datos Clave Nueva postergación: El Tribunal volvió a aplazar el análisis de la denuncia presentada contra Puerto Montt. Caso sin fecha: La resolución conocida este miércoles no establece cuándo se retomará el proceso. Clubes denunciantes: Rangers, Curicó Unido y Deportes Santa Cruz mantienen su solicitud de sanción contra Puerto Montt.

El expediente que puede marcar el futuro de Deportes Puerto Montt en Primera B volvió a quedar sin definición. El Tribunal Autónomo de Disciplina de la ANFP resolvió postergar nuevamente la denuncia presentada por Rangers, Curicó Unido y Deportes Santa Cruz, sin establecer una nueva fecha para retomar el análisis del caso.

La determinación corresponde a la audiencia realizada ayer martes 29 de septiembre. En el documento publicado posteriormente, el organismo simplemente registra el proceso como “postergado”, por lo que ninguna de las solicitudes planteadas por los clubes denunciantes fue resuelta en esta instancia.

El escenario prolonga un proceso que ya había sufrido un primer retraso. La causa debía ser revisada originalmente el 22 de septiembre, aunque Puerto Montt pidió más plazo para preparar sus antecedentes y consiguió que la audiencia fuera trasladada al 29. La nueva postergación deja ahora el expediente sin un próximo capítulo calendarizado.

¿Qué acusa la denuncia contra Puerto Montt?

El origen del conflicto está en presuntas irregularidades tributarias correspondientes al año 2025. Los tres clubes sostienen que Puerto Montt habría descontado el Impuesto Único asociado a las remuneraciones del entonces futbolista Kevin Flores, sin que esos montos fueran posteriormente enterados al Servicio de Impuestos Internos.

La presentación también apunta a la información proporcionada por el club ante la ANFP sobre sus obligaciones tributarias y previsionales.

A partir de esos antecedentes, Rangers, Curicó Unido y Santa Cruz solicitaron una de las sanciones deportivas más severas contempladas para el caso: la desafiliación de Puerto Montt y su descenso a Segunda División. Hasta ahora, el Tribunal no ha establecido si corresponde aplicar esas medidas.

¿Cuándo podría resolverse el caso?

El principal problema para los involucrados es que la resolución no entrega una nueva fecha para continuar con la causa. Aunque existe una próxima jornada del Tribunal, Puerto Montt no aparece entre las instituciones citadas para esa instancia, por lo que no existe certeza de que el expediente sea revisado allí.

La demora llega además en un momento sensible para la Primera B. Quedan cinco jornadas para finalizar la temporada regular y Rangers, Curicó Unido y Deportes Santa Cruz están directamente involucrados en la disputa de la zona baja.

Por ahora, el campeonato continuará sin conocer qué ocurrirá con la denuncia. La eventual resolución del Tribunal podría tener incidencia deportiva, mientras Puerto Montt sigue a la espera de que el organismo determine cuándo retomará formalmente el caso.