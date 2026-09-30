Datos Clave El plan: Flamengo trabaja con la posibilidad de que Erick Pulgar solicite la nacionalidad brasileña para que deje de ocupar uno de los cupos destinados a extranjeros. La nueva regla: El Brasileirao pasará de nueve extranjeros permitidos por partido a ocho en 2027, siete en 2028, seis en 2029 y cinco en 2030. Su futuro: Pulgar renovó recientemente con Flamengo hasta diciembre de 2029, lo que convierte su continuidad en un asunto de largo plazo para el club.

El fútbol brasileño experimentará un drástico cambio administrativo en los próximos años, luego de que la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) aprobara una estricta reforma a las normas de inscripción de jugadores. La medida busca frenar la pérdida de espacio de los jóvenes talentos locales ante la masiva llegada de foráneos, obligando a los clubes a reducir progresivamente su cuota internacional.

Ante este complejo escenario regulatorio, gigantes como Flamengo (uno de los clubes que se opuso a la medida) ya activaron sus planes de contingencia para proteger a sus grandes figuras. Y en el centro de esa estrategia administrativa asoma sorpresivamente el nombre de un chileno: Erick Pulgar.

¿Por qué Flamengo quiere nacionalizar a Erick Pulgar?

De acuerdo con la información entregada por el medio RTI Esporte, el “Mengao” tiene un plan definido para evitar que sus estrellas internacionales se vean perjudicadas por la reducción de cupos. El objetivo es tramitar la nacionalidad brasileña de varios de sus pilares, incluyendo al mediocampista formado en Deportes Antofagasta.

El trámite asoma bastante favorable para el volante chileno. Pulgar llegó a Río de Janeiro en agosto de 2022, por lo que ya cuenta con los cuatro años de residencia ininterrumpida en el país que exige la ley local para solicitar la naturalización ordinaria. Si el proceso resulta exitoso, a partir de 2027 el “Faro” jugará administrativamente como un futbolista brasileño más, liberando un valioso cupo extracomunitario para el mercado de fichajes de su equipo.

Junto al chileno, la directiva carioca también pretende nacionalizar al uruguayo Guillermo Varela, al argentino Agustín Rossi y al talentoso mediocampista Giorgian de Arrascaeta.

¿Cómo funciona la nueva regla de extranjeros en el Brasileirao?

Actualmente, los equipos de la Serie A y B pueden incluir hasta nueve futbolistas extranjeros por convocatoria. Sin embargo, a partir del 2027 ese límite comenzará a disminuir año a año. El próximo torneo solo se permitirán ocho foráneos, en 2028 serán siete, en 2029 bajarán a seis, hasta llegar a un límite definitivo de solo cinco cupos en 2030.

La medida responde directamente a un diagnóstico de la CBF, que detectó que el alto número de foráneos estaba reduciendo drásticamente las oportunidades de los canteranos locales, elevando además el promedio de edad del torneo.

El factor clave: la renovación de Pulgar hasta 2029

La premura de Flamengo por resolver la situación legal del chileno responde directamente a su peso específico dentro del plantel y a la reciente extensión de su vínculo contractual. Pulgar acaba de firmar su renovación hasta diciembre de 2029, lo que lo convierte en uno de los jugadores con contrato más largo de la actual plantilla.

El mediocampista de 32 años suma más de 170 partidos con la camiseta rojinegra, consolidándose como una pieza inamovible, incluso tras la llegada de refuerzos europeos de renombre como el italiano Jorginho y el español Saúl Ñíguez. Su arraigo en el club es tan profundo que asegurar su permanencia sin gastar un cupo de extranjero se volvió una prioridad absoluta para la dirigencia.