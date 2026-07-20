Datos Clave Segunda Rueda Arranca: El Campeonato Nacional retoma actividad con la fecha 16. Primera B Suspendida: La ANFP canceló la fecha 16 del Ascenso por la emergencia. La U Visita Audax: El Romántico Viajero juega el domingo 26 en La Florida.

El Campeonato Nacional 2026 vuelve a moverse. Después de casi seis semanas de pausa por la ventana FIFA y el receso de mitad de año, la Liga de Primera retoma la competencia con la fecha 16, que además marca el arranque oficial de la segunda rueda. Mientras el Estadio Monumental y el Claro Arena se preparan para recibir público este fin de semana, la Primera B atraviesa el escenario opuesto: la ANFP resolvió suspender por completo su decimosexta fecha.

La diferencia no es antojadiza. El Ministerio del Interior decretó Emergencia Preventiva en diez regiones del país —desde Atacama hasta Los Lagos— por el sistema frontal que trajo lluvias intensas, viento y nieve entre el 13 y el 21 de julio, y la ANFP decidió no arriesgar el desplazamiento de equipos, árbitros e hinchas hacia zonas afectadas por el temporal.

Colo Colo lidera el fútbol chileno | © Photosport

Colo Colo abre la segunda rueda

El fixture del Campeonato Nacional para la fecha 16 quedó así:

Viernes 24 de julio: Unión La Calera vs. Everton , 15:00 horas, Estadio Nicolás Chahuán.

vs. , 15:00 horas, Estadio Nicolás Chahuán. Viernes 24 de julio: Colo Colo vs. Deportes Limache , 17:30 horas, Estadio Monumental David Arellano.

vs. , 17:30 horas, Estadio Monumental David Arellano. Sábado 25 de julio: Coquimbo Unido vs. Universidad de Concepción , 15:00 horas, Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

vs. , 15:00 horas, Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Sábado 25 de julio: Huachipato vs. Cobresal , 17:30 horas, Estadio Huachipato-CAP Acero.

vs. , 17:30 horas, Estadio Huachipato-CAP Acero. Sábado 25 de julio: Universidad Católica vs. Deportes La Serena , 20:00 horas, Claro Arena.

vs. , 20:00 horas, Claro Arena. Domingo 26 de julio: Ñublense vs. Palestino , 15:00 horas, Estadio Nelson Oyarzún.

vs. , 15:00 horas, Estadio Nelson Oyarzún. Domingo 26 de julio: Audax Italiano vs. Universidad de Chile , 17:30 horas, Estadio Municipal de La Florida.

vs. , 17:30 horas, Estadio Municipal de La Florida. Domingo 26 de julio: Deportes Concepción vs. O’Higgins, 20:30 horas, Estadio Ester Roa Rebolledo.

Colo Colo llega con la obligación de no perder terreno en la tabla frente a un Deportes Limache que busca consolidarse en la zona media. En paralelo, Universidad de Chile visita a Audax Italiano en La Florida, un duelo que históricamente le complica al Romántico Viajero, y Universidad Católica recibe en el Claro Arena a un Deportes La Serena que necesita puntos para alejarse del fondo de la tabla.

🇨🇱 Liga de Primera Mercado Libre 2026 Campeonato Nacional · ANFP · Temporada 2026 Fecha 15 · Fin 1.ª rueda Pos Equipo PTS PJ G E P GF GC DG 1 ★ Colo-Colo 36 15 12 0 3 29 12 +17 2 U. Católica 26 15 8 2 5 35 20 +15 3 U. de Chile 24 15 6 6 3 17 10 +7 4 Coquimbo Unido 24 15 7 3 5 22 18 +4 5 Palestino 24 15 7 3 5 23 21 +2 6 Huachipato 23 15 7 2 6 23 22 +1 7 Everton 22 15 6 4 5 19 15 +4 8 Ñublense 22 15 5 7 3 18 19 -1 9 Dep. Limache 21 15 6 3 6 30 23 +7 10 O’Higgins 20 15 6 2 7 19 22 -3 11 U. de Concepción 19 15 5 4 6 13 26 -13 12 La Serena 18 15 4 6 5 21 25 -4 13 Audax Italiano 16 15 4 4 7 18 21 -3 14 Concepción 14 15 4 2 9 14 23 -9 15 Cobresal 13 15 4 1 10 19 29 -10 16 U. La Calera 12 15 3 3 9 14 28 -14 Copa Libertadores 2027 Pre-Libertadores Copa Sudamericana 2027 Descenso a Primera B Fuente: campeonatochileno.cl Fecha 15 · Fin 1.ª rueda · jul 2026

La Primera B retoma directo en la fecha 17

El Ascenso no jugará su fecha 16 —suspendida en bloque por la ANFP—, pero sí vuelve a la cancha con la fecha 17, que se disputa entre el 24 y el 27 de julio:

Jueves 24 de julio: Deportes Iquique vs. Deportes Temuco , 17:30 horas, Estadio Tierra de Campeones.

vs. , 17:30 horas, Estadio Tierra de Campeones. Viernes 25 de julio: Santiago Wanderers vs. Unión San Felipe , 9:30 horas, Estadio Elías Figueroa Brander.

vs. , 9:30 horas, Estadio Elías Figueroa Brander. Viernes 25 de julio: Curicó Unido vs. San Luis , 12:00 horas, Estadio Bicentenario La Granja.

vs. , 12:00 horas, Estadio Bicentenario La Granja. Viernes 25 de julio: Cobreloa vs. Club Deportes Santa Cruz , 14:30 horas, Estadio Zorros del Desierto.

vs. , 14:30 horas, Estadio Zorros del Desierto. Sábado 26 de julio: Deportes Puerto Montt vs. Deportes Antofagasta , 9:30 horas, Estadio Chinquihue.

vs. , 9:30 horas, Estadio Chinquihue. Sábado 26 de julio: Rangers de Talca vs. Deportes Copiapó , 9:30 horas, Estadio Fiscal de Talca.

vs. , 9:30 horas, Estadio Fiscal de Talca. Sábado 26 de julio: San Marcos de Arica vs. Magallanes , 14:30 horas, Estadio Carlos Dittborn.

vs. , 14:30 horas, Estadio Carlos Dittborn. Domingo 27 de julio: Unión Española vs. Deportes Recoleta, 16:00 horas, Estadio Santa Laura.

La fecha 16, la que quedaba en el papel como el reinicio de la segunda rueda del Ascenso, se cayó por completo tras el Decreto N.º 1.212 de Emergencia Preventiva del Ministerio del Interior. El duelo entre Deportes Temuco y Cobreloa, que iba a abrir esa jornada en el Estadio Germán Becker, fue uno de los más comentados por la suspensión: la Región de La Araucanía figuraba entre las zonas bajo alerta por el temporal, igual que la ruta de Deportes Puerto Montt hacia Copiapó.

“La medida busca resguardar la seguridad de jugadores, cuerpos técnicos, árbitros e hinchas, considerando las intensas lluvias pronosticadas”, explicó la ANFP al justificar la decisión, adoptada en conjunto con TNT Sports. La misma medida afectó a la Liga Femenina, el Ascenso Femenino, la Liga de Segunda División y el fútbol formativo. Esos ocho partidos de la fecha 16 quedan pendientes de reprogramación, mientras el torneo avanza con la fecha 17 puesta en el calendario.