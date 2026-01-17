Con una gran obligación, Real Madrid recibirá a Levante en el Santiago Bernabéu por la fecha 20 de LaLiga 2025-26.

El Madrid viven el peor momento de la temporada. En siete días perdieron la final de la Supercopa ante Barcelona, vieron cómo Xabi Alonso era destituido tras esa derrota y cayeron eliminados de Copa del Rey ante el modesto Albacete en el debut oficial de Álvaro Arbeloa como técnico. El exlateral llegó desde el Castilla con la misión de estabilizar un vestuario fracturado y recuperar la confianza de un plantel que se va segundo en la tabla con 45 puntos, a cuatro del líder Barcelona.

​Sin embargo, las urgencias no desaparecen. Real Madrid tiene por delante un calendario demoledor en enero: después del Levante, enfrentará al Mónaco por Champions, visitará al Villarreal en Liga y cerrará el mes ante Benfica en Lisboa.

Levante, penúltimo con apenas 14 puntos, llega en situación desesperada tras empatar 1-1 con Espanyol en su último partido. Los granotas acumulan 10 derrotas en 19 jornadas y tienen la peor diferencia de gol del campeonato (-19). En el enfrentamiento de la primera vuelta, disputado el 23 de septiembre, el Real Madrid goleó 4-1 en el Ciutat de València.

