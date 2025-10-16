Fernando Ortiz dio a conocer que su gran referente es un entrenador que estuvo en la Selección de Chile. No obstante, este estratega fracasó rotundamente en La Roja, siendo uno de los más recordados negativamente.

Para Ortiz ha sido un tiempo de adaptación en Colo Colo, elenco al que llegó hace algunas semanas con el que registra un triunfo y una derrota

En diálogo con 24 Horas y según comentó el periodista Benjamín Bonhomme, Fernando Ortiz señaló que su referente es el DT Ricardo Gareca, quien fue el principal responsable de que Chile terminara último en las últimas Clasificatorias.

Pese a esto, Gareca tiene una respetable trayectoria en Argentina y Perú, lo que seguramente inspiró a Ortiz a tenerlo como un modelo a seguir.

