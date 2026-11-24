Datos Clave Descenso: El triunfo 2-0 de Atlético Colina sobre Real San Joaquín condenó a Santiago Morning, que tenía fecha libre en la última jornada. La tabla: El Chago terminó quinto en la liguilla de descenso de la Segunda División con 13 puntos, uno menos que Colina. Historia: Fundado en 1903 y campeón de Primera en 1942, jugó en Primera División hasta 2011 y bajó a la Segunda Profesional en 2025.

Santiago Morning jugará en el fútbol amateur en 2027. El triunfo 2-0 de Atlético Colina sobre Real San Joaquín, el lunes en el Estadio Municipal de La Pintana, selló el descenso del cuadro bohemio desde la Segunda División Profesional a la Tercera División, una categoría que el club ya conoció hace tres décadas.

El golpe tiene una particularidad: es el segundo descenso seguido de un club que hace 15 años jugaba en Primera División y que tiene una estrella en su historia, el título nacional de 1942.

Con fecha libre y sin poder hacer nada

El Chago cerró su participación en la liguilla de descenso de la Segunda División el domingo, con un empate sin goles ante General Velásquez en San Vicente de Tagua Tagua. Terminó quinto con 13 puntos y libre para la última fecha, así que su suerte quedó en manos de los dos clubes que tenía debajo.

La cuenta era clara. Un triunfo de Atlético Colina, que tenía 11 puntos, condenaba al mismo tiempo a Santiago Morning y a Real San Joaquín, que sumaba 8. Si Colina no ganaba, la pelea se estiraba a la jornada final y el Morning necesitaba que ni Colina ni San Joaquín ganaran sus partidos.

No hubo que esperar. Colina se impuso 2-0 en La Pintana, el mismo estadio donde Santiago Morning hace de local, llegó a 14 puntos y dejó a los microbuseros un punto abajo y sin partidos por jugar. Real San Joaquín, colista con 8 unidades, también perdió la categoría.

De la Primera en 2011 a la Tercera en 2027

Fundado el 16 de octubre de 1903, Santiago Morning suma 46 temporadas en Primera División y su mayor logro es el Campeonato Nacional de 1942. Su último paso por la máxima categoría fue en 2011, cuando bajó en la última fecha tras caer 2-1 ante Cobreloa.

Después de ese descenso pasó más de una década en la Primera B, hasta que en 2025 bajó por primera vez a la Segunda División Profesional, la tercera categoría del fútbol chileno. Apenas una temporada después, vuelve a caer.

Mientras el Morning bajaba, en la otra punta de la tabla Trasandino de Los Andes se coronó campeón de la Segunda División y volvió a la Primera B después de 35 años, la categoría donde hoy se pelea el segundo ascenso a Primera, como contamos en la previa de la vuelta de la liguilla.

No es la primera vez en la Tercera

El amateurismo no es territorio desconocido para los bohemios. Como recordó Cooperativa, Santiago Morning ya jugó la Tercera División en 1984 y durante un largo periodo entre 1986 y 1996, once temporadas seguidas antes de volver al fútbol profesional.

La temporada 2027 será, entonces, su regreso a la Tercera 31 años después de la última vez.

Nuestra lectura: lo que preocupa es la velocidad de la caída

Esta es nuestra lectura de los números. Santiago Morning resistió más de una década en la Primera B después de dejar la Primera, pero en la Segunda Profesional duró una sola temporada. Y el antecedente de su paso anterior por la Tercera muestra que salir del amateurismo puede tomar mucho tiempo: aquella vez fueron once años seguidos.

Para un club con 123 años de historia, 46 temporadas en Primera y una estrella, el desafío de 2027 ya no es pelear arriba, sino reconstruirse desde la base para no repetir ese largo camino de vuelta.

La Segunda División se cierra con una última fecha en la que el Chago tiene libre: Real San Joaquín visitará a Lota Schwager y Atlético Colina recibirá a General Velásquez, ya sin nada en juego para el Morning.