La Universidad Católica se encuentra en un momento clave del torneo. Con una serie de resultados favorables que los mantiene en los primeros puestos, el equipo llega con la moral alta a la recta final, consciente de que depende de sí mismo para asegurar un lugar en la próxima Copa Libertadores.

Los últimos partidos han mostrado a un equipo sólido y jugadores que han asumido responsabilidades. El clima dentro del plantel es de optimismo, pero también de concentración, entendiendo que cada punto será decisivo. Vicente Bernedo, portero titular y formado en el club, destaca cómo el grupo ha manejado la presión y la motivación: “Estamos en un momento donde cada victoria suma confianza. Nos sentimos capaces de afrontar estos partidos y seguir en la pelea arriba”.

⚽ Bernedo y la confianza de la UC para pelear el “Chile 2”

El arquero de 24 años reconoce que la racha positiva del equipo ha sido clave para mantener la seguridad en cada línea. “Venimos acumulando buenos resultados y eso nos da tranquilidad. Sabemos que depende de nosotros aprovechar esta oportunidad y queremos hacerlo de la mejor forma posible”, asegura.

Bernedo también resalta la importancia de mantener la concentración: “Cada partido es una prueba. Tenemos que salir a ganar, porque la pelea por el Chile 2 no se regala”.

🔝 Una recta final con expectativas altas

Para la UC, no sólo se trata de sumar puntos, sino de llegar a la Libertadores tras varios años de ausencia. Bernedo lo tiene claro: “Es un objetivo que nos motiva. Depende de nosotros, del trabajo diario y de la confianza que hemos construido como equipo. Estamos listos para dar pelea hasta el final”.

El equipo de la Franja tendrá que enfrentar a Everton en Viña del Mar para su primer desafío posterior a la para y encaran la recta final con optimismo y determinación, decididos a cerrar el torneo con una sonrisa y un regreso a la Copa que entusiasme a sus hinchas.