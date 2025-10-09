Universidad de Chile sufrió una dolorosa caída en la Copa Libertadores femenina. Las azules fueron derrotadas por 2-0 ante Deportivo Cali en la última jornada del Grupo D y se despidieron de la competición en la fase de grupos.

Las universitarias, que llegaron a este encuentro tras dos empates sin goles, tenían la obligación de ganar para avanzar a la siguiente ronda. Sin embargo, con esta caída se quedaron en el último lugar de la clasificación, sin ninguna opción de avanzar a cuartos de final.

🔚 Partido terminado en el Estadio Florencio Sola.

Caída ante Deportivo Cali por la Jornada 3 del Grupo D. Nos despedimos de la CONMEBOL #LibertadoresFEM 2025 🏆#UdeChile 0️⃣-2️⃣ #DeportivoCali#VamosLaU 🔵🔴 pic.twitter.com/AcA9rBiA3I — Universidad de Chile Femenino (@udechilefem) October 9, 2025

⚽ Los goles de U de Chile vs Deportivo Cali por la Copa Libertadores Femenina 2025

El sueño continental de Universidad de Chile comenzó a esfumarse temprano en el partido, puesto que Melanin Aponzá abrió el marcador para Deportivo Cali a los 7 minutos de la primera etapa.

Ya en el complemento, con la U obligada a remontar, Kelly Ibargüen aumentó las cifras y sentenció el compromiso (60′).

📅 ¿Cuándo juega U de Chile en el Campeonato Femenino?

Ahora Universidad de Chile se deberá enfocar en el Campeonato Femenino, donde están clasificadas a los cuartos de final del torneo.

En dicha instancia enfrentarán a Huachipato en día y hora por confirmar por parte de la ANFP.

