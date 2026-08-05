Datos Clave La presentación: Vozinha fue recibido por una multitud en el Estadio Monumental. El show musical: DJ Rocka, Garras de Amor, Forest y Juan Sativo animaron la jornada. El Colo Colo que recibe: Líder de la Liga de Primera con 12 puntos de ventaja sobre la U.

Vozinha ya es parte de Colo Colo. El arquero caboverdiano protagonizó una jornada especial en el Estadio Monumental, donde cientos de hinchas llegaron hasta Pedrero para recibir a su nuevo refuerzo.

El guardameta, una de las figuras del Mundial 2026, firmó su contrato horas antes y luego fue presentado ante los medios. Después llegó el turno de la fiesta con los fanáticos.

Un show musical con DJ Rocka, la banda Garras de Amor, el artista Forest y Juan Sativo abrió la jornada. Cerca de las 19:30 horas, Vozinha pisó por primera vez la cancha David Arellano como jugador albo.

Vozinha agradeció el cariño de los hinchas de Colo Colo

El arquero no ocultó su emoción frente a la multitud: “Ha sido muy, muy increíble. Estoy muy contento y agradezco del fondo de mi corazón por todo el cariño, el apoyo del más grande de Chile”, señaló.

“Vamos Colo Colo. No esperaba esto. Estoy muy, muy feliz. Feliz por la oportunidad de jugar acá. Muchas gracias a todos”, agregó el portero, visiblemente sorprendido por la magnitud del recibimiento.

Tras recibir su camiseta, Vozinha dio una vuelta completa a la cancha regalando balones a los presentes. La jornada cerró con su salida del recinto en una camioneta, como una verdadera estrella.

El liderazgo de Colo Colo en la Liga de Primera 2026

El portero caboverdiano arriba a un club que marcha como flamante puntero de la Liga de Primera 2026: tras 17 fechas disputadas, el equipo de Fernando Ortiz lidera con 42 puntos y le saca doce unidades de ventaja a su más cercano perseguidor, Universidad de Chile, segundo con 30.

Además, los albos ya superaron con éxito la fase de grupos de la Copa Chile, certamen que reparte un cupo a la fase previa de la Copa Libertadores del próximo año.

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