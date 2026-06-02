U de Chile ya piensa en el mercado de fichajes de invierno: había un jugador que parecía estar con un pie fuera del club, debido a su bajo nivel en el primer semestre y que utiliza un cupo de extranjero. No obstante, un factor en su contrato permitirá que se mantenga en el club y que tenga una posible revancha con el técnico Fernando Gago.

Se trata de Franco Calderón, jugador clave en la buena campaña internacional de la U en 2025, pero que en esta temporada ha bajado su desempeño y ha perdido minutos. El argentino no tiene la confianza total de Gago y ha tenido que remar de atrás, sin mucho éxito.

¿Por qué Franco Calderón se queda en U de Chile?

En las últimas horas, había versiones que indicaban que Calderón terminaba su contrato a fines de este 2026, lo que habría posible que se negociara su adiós a mitad del año. Sin embargo, Emisora Bullanguera dio a conocer que finalmente el vínculo expira en diciembre de 2027, por lo que un término de contrato anticipado significaría un importante gasto.

La permanencia de Franco Calderón le impedirá liberar un plaza de foráneo al club universitario. Uno que sí se va casi seguro es Felipe Salomoni, quien llegó a mediados de 2025, pero jamás logró adueñarse de un puesto por la banda izquierdo, disminuyendo también su impacto en el equipo en el presente curso.

Los extranjeros han tenido un mal 2026 en U de Chile

Aparte de Calderón y Salomoni, hay otros tres extranjeros nuevos que llegaron este año a U de Chile: Octavio Rivero, Juan Martín Lucero y Lucas Romero. El primero no ha podido jugar prácticamente, ya que sufrió una dura lesión de rodilla casi al arrancar la temporada y debió ser operado.

Lucero ha marcado apenas dos goles en 14 partidos y también ha lamentado problemas físicos, mientras que Romero no convenció ni a Paqui Meneghini ni a Fernando Gago. También es probable que se vaya.

Finalmente, Bianneider Tamayo y Lucas Barrera (este último no utiliza cupo) han tenido mejores actuaciones, pero nada demasiado especial. Solo han cumplido.