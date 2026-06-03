Fernando Zampedri es una leyenda de U Católica, pero pudo no serlo. De hecho, bien fue una posibilidad que fichara en Colo Colo antes de llegar a la precordillera, situación que la misma esposa del futbolista desclasificó durante esta jornada.

Fernanda Benavidez detalló que esto ocurrió justamente en la previa del arribo del Toro a la precordillera, pero que hubo una persona que fue clave para que el delantero finalmente se inclinara por Los Cruzados.

¿Por qué Zampedri se inclinó por U Católica y NO por Colo Colo?

Benavidez contó la historia en el programa No Es Para Tanto de TNT Sports: “Fue cierto que su representante había tenido sondeos por el lado de Colo Colo. Es verdad… Esas vacaciones estábamos en mi casa y nos habían entregado la casa hacía tres días. Yo llegué a vivir una semana en mi casa porque el 28 de diciembre él se viene para firmar y se queda. Él me dice: ‘Me llamaron, cierra todo'”.

“Nosotros ya teníamos muchos antecedentes por el Poncho Parot. Siempre recuerdo que el papá de Poncho le decía que era un jugador para Católica… Él se vino solo con su representante y yo me quedé en Argentina. Al otro día me dice que se va a hacer la revisión y si pasa voy a firmar, así que me vine a Chile a pasar Año Nuevo con Olivia porque él iba a quedar solo acá”, añadió.

Alfonso Parot entonces fue el responsable de que Zampedri finalmente recalara en U Católica y no en Colo Colo.

Los números de Fernando Zampedri en Universidad Católica

Fernando Zampedri está jugando su sexta temporada en U Católica y en todas ha sido el goleador del equipo y el Campeonato Nacional, sumándose también los tantos que ha marcado en otras competiciones.