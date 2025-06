Hinchas de Boca Juniors lapidaron a Carlos Palacios tras el fracaso en el Mundial de Clubes

Boca Juniors protagonizó el primer fracaso sudamericano en el Mundial de Clubes. Los xeneizes, con Carlos Palacios como titular, igualaron 1-1 ante Auckland City y dijeron adiós a la fase de grupos del certamen.

La temprana eliminación del equipo provocó la furia de sus hinchas, quienes se desahogaron a través de las redes sociales, donde apuntaron a sus jugadores, entre ellos al atacante chileno.

🤬 Carlos Palacios es blanco de críticas en Boca Juniors

A través de las redes sociales, los fanáticos cargaron contra sus jugadores, exigiendo cambios radicales en la plantilla e incluso pidiendo la salida de la Joya.

“Palacios no puede volver a jugar en Boca”, “Palacios no corre, no se mueve y dependemos de que él arme el juego”, “Carlos Palacios le cagó el mundial de Clubes a Boca, qué vergüenza”, fueron algunos de los comentarios de los fanáticos xeneizes.

⚽️ ¿Cuántos goles lleva Palacios en Boca?

Desde su arribo a Boca Juniors, Carlos Palacios ha anotado 3 goles en 21 partidos.

📊 Estadísticas de Carlos Palacios en Boca Juniors

🏟️ 21 partidos jugados

⚽ 3 goles

✅ 3 asistencias

⏰ 1.592 minutos

¿Dónde seguir las novedades de Carlos Palacios?

