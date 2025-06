¿Juega Carlos Palacios? Auckland vs Boca en vivo: Cuándo, a qué hora y dónde ver por el Mundial de Clubes 2025

Auckland vs Boca se enfrentan este martes 24 de junio por la última fecha del Grupo C del Mundial de Clubes 2025, en un duelo decisivo para el futuro del conjunto argentino. El partido se disputará en el Geodis Park de Nashville, con el chileno Carlos Palacios nuevamente como protagonista en el once inicial del equipo de Miguel Ángel Russo.

Tras perder ante Benfica (0-6), el equipo neozelandés llega eliminado. Boca, en cambio, necesita ganar y esperar una caída de los portugueses ante Bayern Munich para avanzar a octavos de final por diferencia de goles.

🗓️ ¿Cuándo y a qué hora juegan Auckland vs Boca?

El partido Auckland vs Boca se jugará este martes 24 de junio en Estados Unidos.

🗓️ Fecha: Martes 24 de junio

🕒 Hora: 15:00 (Chile) | 16:00 (Argentina)

🏟 Estadio: Geodis Park, Nashville

📺 ¿Dónde ver en vivo Auckland vs Boca en Chile?

📺 TV: Chilevisión

💻 Streaming:

DAZN

Disney+ Premium (incluye este partido)

DGO (excepto Bolivia y Paraguay)

🇨🇱 ¿Juega Carlos Palacios el Mundial de Clubes con Boca?

Sí. El chileno será nuevamente titular en el equipo de Miguel Ángel Russo, esta vez como mediapunta en la ofensiva junto a Miguel Merentiel. Palacios busca marcar diferencias ante un rival claramente inferior y mantener viva la esperanza de clasificación. En este torneo ya suma dos titularidades consecutivas, siendo uno de los pocos jugadores que ha mantenido regularidad ofensiva.

🔧 ¿Cómo llega Boca al duelo ante Auckland?

Boca perdió 1-2 ante Bayern Munich y empató 2-2 con Benfica en las fechas anteriores. Necesita ganar y que Benfica caiga contra el Gigante de Baviera, además de mejorar la diferencia de goles. El equipo xeneize tiene un punto, contra cuatro de los portugueses y seis de los alemanes.

🤝 La formación de Boca vs Auckland

Agustín Marchesín; Luis Advíncula o Lucas Blondel, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Rodrigo Battaglia, Kevin Zenón, Alan Velasco; Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Milton Giménez o Edinson Cavani.

🏀 Grupo C - Mundial de Clubes 2025

Bayern Múnich – 6 pts / +11 DG Benfica – 4 pts / +6 DG Boca Juniors – 1 pt / -1 DG Auckland City – 0 pts / -16 DG

📈 Boca necesita ganar por amplio margen y esperar que Benfica pierda por varios goles ante Bayern para aspirar al segundo lugar del grupo.

📲 Sigue toda la cobertura de Carlos Palacios y el Mundial de Clubes 2025 en Al Aire Libre.